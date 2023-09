Massimiliano Varese, lo sfogo contro Beatrice: “Non la sopporto più”

Il giorno 28 settembre 2023 è andata in onda un’altra puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a quanto accaduto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varese il quale si è lasciato andare ad un duro sfogo. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Continuano a farsi sempre più interessanti le dinamiche tra gli inquilini all’interno della casa più spiata d’Italia. Questa volta, a finire al centro della cronaca rosa è stato Massimiliano Varese, il quale si è reso protagonista di un acceso scontro con Beatrice Luzzi.

Addirittura, sembra che l’attore abbia messo Angelica Baraldi dinanzi ad una scelta difficile. Nel dettaglio, le avrebbe detto che, se non si fosse schierata contro Beatrice Luzzi, lui avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

La stessa Angelica lo ha rivelato nel corso di un blocco pubblicitario. Queste sono state le sue parole:

Massimiliano tu ci stai continuando a ripetere che vuoi che ci schieriamo. Lo capisci che non è un gioco in cui dobbiamo stare nella squadra blu o rossa?! Io non ho le tue motivazioni per andare contro Beatrice. Quando per me ha sbagliato le ho detto tutto. Ma con me non ha fatto nulla di grosso. Quindi non è che dopo mi alzo e comincio a dire cose contro di lei. E non puoi nemmeno pretendere che noi lo facciamo. Se uno non si vuole esprimere o prendere posizione non lo fa. Non puoi dire ‘da domani cambio atteggiamento verso di voi perché se non vi alzate…’ E no, non dire che va benissimo perché non va bene questo tuo ragionamento.