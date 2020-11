Non parlate a Massimo Boldi di terza età! Ancora oggi l’attore non è insensibile al fascino femminile, tanto da aver utilizzato il suo personale profilo di Instagram non per annunciare impegni sul set o promuovere alcune produzioni, bensì per provare a identificare belle ragazze scosciate e altamente provocanti.

Massimo Boldi ammira il “panorama”

Mentre la minaccia del lockdown ha travolto nuovamente il Paese, Massimo Boldi cerca di distrarsi un po’ ammirando le grazie di alcune influencer. E mica si tratta di una prima volta, anzi.

Il lupo non perde il vizio

Chi ha una buona memoria rammenterà probabilmente l’episodio di due anni fa, quando Cipollino pubblicò uno scatto di Taylor Mega in intimo su Instagram, con tanto di commento vagamente equivoco: molto carina riservata e simpatica, scrisse allora. Un intervento rimosso a due giorni di distanza (pare) su richiesta di Flavio Briatore.

Mercoledì Massimo Boldi ha condiviso sempre sul popolare social fotografico un’altra immagine di un’altra giovane provocante, con occhiali da sole e tacchi alti. Il commento non è stavolta una “recensione”, bensì una “richiesta d’aiuto”. Non ne ricorda il nome e chi lo sa – ha aggiunto – non lo deve dire ad anima viva.

Una marcia in più

Contattato da Dagospia, il portale di Roberto d’Agostino, per una considerazione in merito, Massimo Boldi chiede al giornalista se abbia visto che schianto. Gliel’hanno presentata ma senza dirgli il suo nome. O meglio, si chiama Eva. Poi piazza la battuta: loro ultra-70enni hanno una marcia in più con le ragazze, basti pensare a Briatore e Berlusconi. Non c’è da meravigliarsi se giovani compagne stiano assieme ai suoi coetanei.

Massimo Boldi: l’amore non ha età

C’è chi grida allo scandalo, chi all’opportunismo, chi si domanda come possa una giovane donna stare con un uomo più grande di lei. Ma chi conosce l’amore – prosegue Massimo Boldi – sa che arriva a qualunque età, e nei confronti di persone di ogni età. Avere vicino un uomo saggio e con parecchio da raccontare non è così male. Le sue figlie lo sanno: non è pronto a barricarsi in casa!