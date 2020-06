Massimo Giletti attacca Barbara D’Urso: “Contenuti di basso livello” In un’intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera', Massimo Giletti, si scaglia nuovamente contro Barbara D'Urso

Continuano i diverbi tra Massimo Giletti e Barbara D’Urso che si erano palesati già in passato, sin dal caso del presunto matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone, del quale i due conduttori seguivano i risvolti. In un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’, Massimo Giletti, ex conduttore RAI, ha attaccato Barbara D’Urso.

Massimo Giletti ha affermato il suo pensiero riguardo la conduttrice, oggi così come anche in passato, le sue dichiarazioni nei confronti della D’Urso sono state: “contenuti di basso livello” rendendo così chiaro il suo punto di vista a riguardo. Il conduttore ha approfittato del suo ruolo e del successo che sta riscontrando il suo programma, Non è L’Arena, per attaccare Barbara D’Urso, con la quale è in competizione da tempo.

Inoltre Massimo Giletti ha usato la furbizia per far passare ciò che ha detto a Barbara D’Urso come un complimento. Le parole del conduttore sono state: “È un tesoro per Mediaset. Una stacanovista straordinaria”. Queste parole avrebbero senza dubbio fatto piacere alla D’Urso, se non fosse che la conduttrice conosce bene lo scopo dell’ex presentatore RAI.

Infatti questa non sarebbe la prima frecciatina che l’uomo rivolge alla presentatrice, affermando che la D’Urso porti, nelle sue trasmissioni, contenuti di basso livello e trash. Ecco come Massimo Giletti ha concluso la sua intervista parlando di Barbara D’Urso: “Il problema è che se fai tanta quantità inevitabilmente perdi di qualità”.

Con queste parole Massimo Giletti ha reso ancora più chiaro il concetto che voleva esporre. Sottolineando il fatto che lui non approva i contenuti televisivi che la collega presenta.

Inoltre nelle sue parole si può percepire un pizzico di orgoglio, poiché si ritiene un conduttore più preparato. Ad oggi Barbara D’Urso non ha ancora risposto alle accuse di Massimo Giletti. Non ci resta che attendere i risvolti delle diatribe tra i due conduttori.