Domenic 20 Marzo Massimo Giletti sarà in diretta dall'Ucraina per affrontare il tema relativo alla guerra tra Russia e Ucraina

Nell serata di domenica 20 marzo 2022, Massimo Giletti sarà in diretta dall’Ucraina con il suo programma Non è l’Arena. Nel programma in onda su la7, il celebre conduttore affronterà la tematica relativa alla guerra tra la Russia e l’Ucraina. Numerosi saranno anche gli ospiti.

Per tutti i suoi telespettatori, la redazione di Non è l’Arena ha proposto una puntata speciale. Infatti, Massimo Giletti, nell’appuntamento che lo vede protagonista il 20 marzo 2022 alle ore 21:15, approfondirà il tema della guerra direttamente dall’Ucraina. Nel programma in onda su la7, il noto conduttore aggiornerà il popolo italiano su ciò che sta accadendo in Ucraina nell’ultimo periodo.

Nel corso della diretta ci saranno varie immagini, video e testimonianze nonché alcuni inviati i quali mostreranno al pubblico italiano l’attuale condizione del paese messo sotto controllo dal potere di Putin. Inoltre ci saranno diversi temi che verrano trattati: dal dialogo tra Kiev e Mosca, al fatto che la Cina potrebbe intervenire tra Putin e Zelensky fino ad arrivare all’importanza della diplomazia.

Non è tutto. Domenica sera a Non è l’Arena, Massimo Giletti affronterà anche l’argomento relativo al curioso atteggiamento dei no vax dinanzi all’invasione russa. Questi ultimi si sarebbe schierati con il presidente Putin.

I telespettatori che guarderanno il programma potranno comprendere qualcosa in più sulle sanzioni alla Russia che hanno influenzato negativamente ricchezze degli oligarchi vicini a Vladimir Putin. Senza alcuna ombra di dubbio, alla lista delle problematiche che verrano disputate non mancherà quella relativa alla propaganda e alla disinformazione.

Infine, numerosi saranno gli ospiti in questa puntata speciale. Tra questi ultimi avremo Tommaso Cerno, Giorgio Cremaschi, Claudio Locatelli, Irina Raschina, Luca Telese, Ugo Mattei, Alessandro Sallusti, Nicola Fratoianni, Alan Friedman, Sandra Amurri, Ekaterina Shevliakova e ancora altri.