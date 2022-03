Putin: i luoghi segreti in cui potrebbe trovarsi il presidente

Per sfuggire ad eventuali attentati, Putin potrebbe essersi rifugiato in un luogo isolato o in un bunker

Nel corso degli ultimi giorni non si fa altro che parlare di ciò che sta accadendo in Ucraina. Per tanto la guerra scatenata da Putin è uno degli argomenti al centro di ogni questione mediatica. Ma dove si trova attualmente il presidente della Russia? Sul web sono emerse alcune indiscrezioni che ipotizzano alcuni luoghi segreti in cui potrebbe essersi rifugiato.

Nel corso degli ultimi giorni, il presidente della Russia è stato presente ad alcuni incontri istituzionali con i leader dei paesi occidentali e asiatici. Malgrado tutto ciò, Putin potrebbe aver lasciato temporaneaente la città per spostarsi da qualche altra parte. A diffondere tale notizia sono state alcune voci le quale provengono direttamente da Mosca.

Infatti, per sfuggire ad eventuali attentati dovuti alla guerra, l’uomo potrebbe essersi nascosto in un luogo segreto. Secondo alcune indiscrezioni che nel mondo mediatico si fanno sempre più insistenti, il presidente della Russia potrebbe essersi rifugiato o in una location segreta o in un bunker.

Secondo quanto raccontato dai beninformati, il presidente della federazione Russa potrebbe aver scelto un posto isolato come luogo sicuro. Un esempio potrebbe essere un vecchio bunker crato da Josip Stalin. Quest’ultimo si trova a Samara e risale alla Seconda Guerra Mondiale. Un’altra ipotesi potrebbe essere la costruzione di Yamantau che si trova presso i monti rurali.

Putin: gli spostamenti segreti del presidente della Russia

Attualmente non abbiamo la certezza di dove si trovi davvero e probabilmente nessuno ne verrà mai a conoscenza in quanto i suoi spostamenti sono segreti. Per tanto, il premier gode della protezione dei suoi uomini che sono al suo servizio. Ogni suo spostamento viene eseguito con la massima sicurezza nella sua auto blindata e dopo che le strade di Mosca siano state svuotate.