Matilde Brandi, avete mai visto la sua casa? Un mix di stili e ricca d’arte, ma il vero pezzo forte è all’esterno

Matilde Brandi è stata una concorrente della quinta edizione del Grande Fratello ancora in corso, la più lunga della storia del reality. Dopo essere stata lontana dal mondo della tv per diversi anni, Matilde è tornata protagonista all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ultima volta di Matilde in tv risale a qualche anno fa, quando ha partecipato a Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti, mettendo in mostra le sue doti da cantante e da ballerina.

Bellissima, biondissima, solare e seducente, la ballerina non ha perso occasione per sfoggiare la sua perfetta forma fisica. Matilde abita a Roma, città dove praticamente ha trascorso gran parte della sua vita, sia per lavoro che per altro. Nella città eterna non soltanto Matilde vive, ma lavora, non soltanto come ballerina, ma anche come pittrice. Molti dei suoi quadri si ispirano all’arte di Jackson Pollock e molti di questi li troviamo proprio all’interno della sua abitazione. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Matilde Brandi

La ballerina vive in una splendida casa nel cuore della capitale, un appartamento davvero bellissimo con una vista mozzafiato. Possiamo dire che la casa dell’ex gieffina è un mix di stili e tendenze, con varie fantasie astratte. Come abbiamo anticipato, Matilde è anche una bravissima pittrice e all’interno della sua abitazione si trovano diverse opere, che si ispirano all’arte di Jackson Pollock.

Uno stile classico ed elegante, è questo quello scelto dalla ballerina per arredare la sua splendida casa. Nella zona living i colori predominanti sono quelli chiari, sia sulle pareti che per l’arredamento. Poltrone e mobili di colore bianco, fanno da padrone in questa stanza della casa. Nel salotto è presente un divano, apparentemente molto comodo, dove spesso la ballerina si accoccola con il suo gatto, concedendosi un pò di relax.

In quasi tutte le stanze della casa, è possibile trovare oggetti molto ricercati e pezzi unici come vasi molto particolari, specchi vintage color oro e argento. Per il pavimento, la ballerina ha scelto un caldo parquet che spezza con l’arredamento quasi total white.

La zona più bella della casa, però, rimane il terrazzo, visto che offre una vista davvero mozzafiato sul centro di Roma. In estate soprattutto Matilde Brandi trascorre molto tempo all’esterno della sua abitazione, insieme alle sue figlie e fino a poco tempo anche con il suo ex compagno Marco Costantini.

