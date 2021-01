Matilde Brandi difende Samantha De Grenet e sfida Antonella Elia

Lo scontro andato in onda in prima serata su Canale 5 tra Samantha De Grenet e Antonella Elia è stato a dir poco di basso livello. A prendere le difese della gieffina è Matilde Brandi, storica amica della concorrente.

A criticare il duro scontro sono stati diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Da Karina Cascella al marito di Fernando Lessa, il comportamento di Antonella Elia è stato sulla bocca di tutti.

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha insultato la “rivale” con termini di assoluta bassezza. La donna è arrivata anche a fare body shaming a Samantha De Grenet che recentemente ha dovuto affrontare una cura contro il cancro al seno.

Ora, Matilde Brandi, ha deciso di esporsi e pubblicare uno sfogo sui socia. Con una foto amarcord di lei, Stefania Orlando e Samantha De Grenet qualche anno fa ha espresso il suo pensiero:

“Cara @samanthadegrenet sei una donna con la D maiuscola lo sai te l’ho sempre detto non ascoltare le cattiverie che spesso sono frutto di un copione scritto per fare spettacolo tu sii sempre superiore e non prendertela cerca di non farti toccare da queste critiche mi permetto di darti questo consiglio perché ci sono passata prima di te e ho sofferto molto! Io sarò sempre dalla tua parte! Forza Sam“

Inoltre, ha espresso le sue preferenze su chi vorrebbe vedere in finale. Ovviamente, la ballerina ha il desiderio di vedere le sue amiche fino alla fine:

Pubblico questa foto perché mi piacerebbe vedere in finale sia @samanthadegrenet che @stefaniaorlando1 , perché l’amicizia deve vincere su tutto!

Infine, arriva lo scontro con Antonella Elia. Le parole rivolte all’opinionista sono una velata frecciatina, ma molto probabilmente la conduttrice ribatterà ben presto: