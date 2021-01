Antonella Elia umilia Samantha De Grenet ma spunta un video che la incastra: “La Regina dei pannolini”

In tanti non hanno gradito sui social network l’ultima sfuriata della vulcanica opinionista Antonella Elia, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per vedersela a muso duro con Samantha De Grenet. Per usare un eufemismo, le due si stanno poco simpatiche e lo spettacolo andato in scena durante la diretta serale ha coinvolto il pubblico.

Antonella Elia: materiale “compromettente”

Antonella Elia ha ricoperto di male parole Samantha De Grenet, dopo che la rivale aveva espresso alcuni commenti denigratori sulla sua persona. I fan della De Grenet sono partiti così alla ricerca di materiale “compromettente” contro l’ex valletta di Mike Bongiorno. Ed hanno utilizzato un vecchio spot pubblicitario per deridere la showgirl.

Accuse di body shaming

Correva il 1987 e allora Antonella Elia fu protagonista di uno spot della Lines in cui reclamizzava assorbenti e pannolini per bambini. Il filmato ha la bellezza di oltre trent’anni. Eppure, ciò non ha impedito agli utenti di prendere in giro la soubrette, in conseguenza al recente sfogo contro la De Grenet, da lei ribattezzata “la Regina del Gorgonzola” per un suo vecchio spot pubblicitario.

Lo sfogo di Antonella Elia verso la collega nel corso di un appuntamento serale col Grande Fratello Vip è andato di traverso a parecchi appassionati del programma, che hanno imputato all’opinionista di essersi resa autrice di body shaming a Samantha.

Spirito incontenibile

Nel confronto “risolutore” Antonella ha dato a Samantha De Grenet della regina del Gorgonzola. Il massimo della sua carriera – ha esclamato – è stato aver fatto la Regina del Gorgonzola per due anni.

Antonella Elia massacrata dal web

Il popolo della rete non ha accettato le parole denigratorie dell’ex fidanzata di Pietro Delle Piane (con cui è stata protagonista a Temptation Island) e l’ha etichettata, a sua volta, come la Regina dei pannolini. La Elia replicherà alla vicenda o preferirà tenere stavolta i freni a bada?