Matteo Ranieri si frequenta con una dama del Trono Over? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Matteo Ranieri avrebbe iniziato una frequentazione con una celebre dama del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Matteo Ranieri è stato uno dei protagonisti più chiacchierati e popolari di Uomini e Donne. Il 31enne aveva preso parte al programma condotto da Maria De Filippi nel 2021 in qualità di corteggiatore di Sophie Codegoni. I due sono usciti insieme dal programma ma la loro relazione ha avuto una breve durata. Infatti, poco dopo la scelta, l’ormai ex coppia ha preso strade differenti.

Nel corso delle ultime ore, l’ex corteggiatore è tornato ad occupare il centro dell’attenzione mediatica per via di una clamorosa indiscrezione emersa in rete. Nonostante abbia preso le distanze dal mondo della televisione, il giovane genovese è sempre attivo sui social dove condivide la propria quotidianità con tutti i suoi fan.

La segnalazione su Matteo Ranieri

In ogni modo, si vocifera che il diretto interessato abbia un flirt con una dama del trono over di Uomini e Donne. A diffondere il gossip è stata Deianira Marzano attraverso il suo profilo Instagram. La segnalazione è giunta da un utente con queste parole:

Dela ho scritto anche ad Amedeo e a te. Non so se ti ha detto qualcosa dell’argomento, ma due giorni fa passeggiavo e mi sono proprio passati davanti Matteo Ranieri con – dama, hai capito chi? Quella degli Over, abbracciati e si sono dati anche un bacetto, lui sul collo di lei, mentre passeggiavano, Comunque erano carini! Volevo scattare una foto ma impossibile, mi avrebbero sgamata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Ranieri (@homebody_________)

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla vicenda. Tantomeno sappiamo l’identità della dama del programma condotto da Maria De Filippi con cui l’ex di Sophie Codegoni si starebbe frequentando. Il presunto flirt tra i due verrà fuori? Non ci resta che scoprirlo!