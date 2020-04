Mattino 5: Federica Panicucci confermata, Adriana Volpe congelata Arrivata la conferma del ritorno di Federica Panicucci nella conduzione di Mattino 5, non si sa ancora quale sarà il destino di Adriana Volpe nella Mediaset

È arrivata la conferma per quanto riguarda la conduzione di Mattino 5: tornerà nelle mani di Federica Panicucci, non sono previsti cambiamenti. Quindi, arrivati a questo punto, manca ancora da scoprire il ruolo che Adriana Volpe avrà all’interno della televisione di Mediaset.

Dopo i cambiamenti apportati da Mediaset per quanto riguarda la messa in onda di alcuni programmi, tra cui anche Mattino 5, molte cose sono cambiate. Per quanto riguarda proprio il programma di Federica Panicucci, non si trattava di uno stop, come, per esempio, per Uomini e Donne, ma si trattava di una mutazione.

Si era tagliata, dal programma, la parte riguardante il gossip e la si è sostituita interamente con notizie riguardanti l’attualità e la politica. Questo cambiamento ha visto la sospensione di Federica Panicucci dalla conduzione del programma. Dopodiché si era inizato a parlare di una sostituzione definitiva della conduttrice.

A tal proposito, si era fatto il nome di Adriana Volpe come sostituta definitiva di Federica Panicucci a Mattino 5. Ora, però, pare essere arrivata la conferma del ritorno della vecchia conduttrice nello studio del programma. Il motivo sembra essere stato il budget limitato: a quanto pare, questo problema ha portato la Mediaset a riconfermare Federica Panicucci nel programma.

Come si legge su alcune testate giornalistiche, ci sarebbe stata la conferma di questa teoria: “La riconferma di Federica Panicucci sarebbe cosa certa, così come sarebbero esigue le speranze per l’operazione weekend con Volpe e Cucuzza. Sarà difficile trovare il budget per assicurare la messa in onda di titoli forti e noti, improbabile dunque che si possa puntare su fasce minori attualmente spente”.

Nonostante queste indiscrezioni, Federica Panicucci aveva deciso di non commentare queste teorie e di concentrarsi solamente sulla sua famiglia. La conduttrice, infatti, è molto attiva sui social e, da quanto si è visto, si è concentrata principalmente sul suo compagno, Marco Bacini, e sui suoi figli, Mattia e Sofia, nati dal precedente rapporto con Mario Fargetta.