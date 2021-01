Maurizio Costanzo vaccinato contro il Coronavirus: le condizioni del noto conduttore televisivo

Ospite nella trasmissione di Rai 1 Un Giorno da Pecora, Maurizio Costanzo annuncia di esserci vaccinato contro il Coronavirus. Il noto conduttore e giornalista ha dichiarato, durante l’intervista, di stare molto bene e che riceverà la seconda dose di richiamo i primi di febbraio. Inoltre, Maurizio Costanza afferma di aver rifiutato di fare il vaccino in diretta tv.

A questa prima dichiarazione fatta dal conduttore, si aggiungono altre parole:

È andata benissimo, me lo ha fatto un infermiere molto bravo e non ho avuto nessuna reazione collaterale. Dobbiamo farlo in modo di farlo tutti il più possibile: l’unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarsi.