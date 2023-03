Mauro Coruzzi colpito da ictus ischemico: come sta ora

Nel corso delle ultime sta circolando una notizia che nessuno si aspettava. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico lo scorso martedì. A rendere pubblica la notizia è stato l’agente dell’opinionista tv. Scopriamo insieme quali sono state le parole del manager di Platinette e come sta ora.

Grande paura per Mauro Coruzzi. Qualche ora fa, infatti, l’agente dell’opinionista, nonché doppiatore e conduttore radiofonico, ha annunciato una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Lo scorso 14 marzo Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico. Queste sono state le parole con cui il manager di Platinette ha reso pubblica la notizia:

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti.

Da un po’ di tempo Platinette non appare in tv. Le sue ultime presenze sul piccolo schermo risalgono ai giorni scorsi quando Mauro ha deciso di rendere omaggio a Maurizio Costanzo dopo la notizia della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 24 febbraio.

Mauro Coruzzi: carriera e vita privata

Classe 1955, Mauro Coruzzi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi televisivi più popolari del piccolo schermo italiano. Dopo aver cominciato a lavorare come fruttivendolo ha iniziato a dedicarsi al giornalismo, ottenendo un grande successo.

In più occasioni l’opinionista tv ha dichiarato di essere omosessuale. Mauro Coruzzi non è mai stato sposato e non ha mai avuto figli. Si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo italiano grazie alla partecipazione in programmi di grande successo. Tra i tanti non possiamo non citare il Maurizio Costanzo Show. Nel 2012 è stato anche uno dei giudici del serale di Amici di Maria De Filippi dove si è contraddistinto per la sua schiettezza e simpatia.