Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Mauro Icardi che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. Stando ad alcuni rumors che circolano in rete, Wanda Nara avrebbe incastrato il suo ex compagno facendogli hackerare il telefono da un investigatore privato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Con il passare delle ore si fa sempre più chiara la separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara ed emergono sempre più particolari sulla relazione extraconiugale intrapresa con China Suarez. Addirittura sembra che l’ex opinionista di Uomini e Donne abbia già richiesto il divorzio.

I messaggi di Mauro Icardi con Eugenia China Lopez

All’interno del programma televisivo Los àngeles de la manana sono apparsi alcuni screenshot delle chat dei presunti amanti. Questo è uno dei messaggi che la showgirl ed il calciatore del PSG si sono scambiati:

Un giorno dovremo uscire io e te. In qualche parte del mondo dove non ti conoscono.

Da quanto si apprende dal conduttore del programma televisivo, i due amanti hanno ritenuto il classico Wahtsapp poco sicuro per nascondere le loro conversazioni. Dunque entrambi hanno preferito usare Telegram per non farsi scoprire. Tuttavia non è servito a nulla poiché non sono riusciti a sfuggire all’ingegno dell’investigatore privato ingaggiato dalla stessa Wanda Nara.

Dunque, grazie all’hackeraggio del cellulare di Mauro Icardi le chat di quest’ultimo sono iniziate a circolare inizialmente sui social per poi diffondersi ovunque. Un giornalista ospite del programma ha rivelato anche un altro indizio: Wanda Nara avrebbe già chiesto il divorzio. Queste sono state le sue parole:

Stamattina Wanda ha chiesto il divorzio e si arrabbia ogni giorno di più. Lei è a Milano con il suo amico Kenny Palacios (il suo parrucchiere, ndr) e le sue due figlie.