Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Wanda Nara che ha sconvolto tutto il mondo del web. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la relazione tra la celebre showgirl e Mauro Icardi sarebbe giunta a termine. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Wanda Nara tradita da Mauro Icardi. Questo è lo scoop che nel corso delle ultime ore sta spopolando in rete. Infatti la celebre showgirl si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social esprimendo tutta la sua rabbia. L’annuncio della separazione dal famoso calciatore è arrivato da lei stessa attraverso un post sul suo profilo Instagram.

A seguito della fine del matrimonio con Maxi Lopez a causa del tradimento con Mauro Icardi, Wanda Nara ora è costretta a chiudere anche la storia d’amore con quest’ultimo. Stando a quanto riportato da lei stessa sui social, il celebre calciatore avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un’altra donna.

Tramite alcuni indizi circolati in rete siamo riusciti a risalire alla presunta identità della donna. Si tratta di Maria Eugenia Suàrez Riveiro, conosciuta a tutti come China Suarez. Non a caso anche quest’ultima avrebbe rotto con l’attore Benjamin Vicuna.

A seguito della scoperta del tradimento da parte di Mauro Icardi, Wanda Nara ha sfogato tutta la sua rabbia sui social. Il post da lei creato sul suo profilo Instagram non è di certo passato in osservato agli utenti del web. Queste sono le parole dell’ex opinionista del GFVip:

Hai rovinato un’altra famiglia per una pu**ana

Per quanto riguarda Mauro Icardi, il celebre calciatore ha preferito mantenere un minimo di privacy su una questione così delicata. Infatti è rimasto in silenzio e attualmente da lui ancora non abbiamo nessuna dichiarazione. Non è tutto. Un altro particolare arriva dai media sudamericano i quali hanno rintracciato un messaggio che Wanda Nara avrebbe scritto a una sua amica confermando la separazione:

Mi sono separata.