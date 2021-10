Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Mauro Icardi che ha lasciato tutto il mondo del web senza parole. A seguito dello scandalo che sta diventando sempre più virale in rete, il celebre calciatore prova a far pace con Wanda Nara scrivendole alcune dediche. Al contrario lei continua ad ignorarlo.

Di recente sul web non si fa altro che parlare della rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Il celebre calciatore è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dediche sui suoi account social rivolte alla sua ex moglie. Tuttavia, quest’ultima preferisce non reagire e rimanere in silenzio. Scopriamo insieme cosa è successo.

Come tutti ben sappiamo, la storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara è giunta a capolinea. Ad annunciare la rottura del matrimonio è stata la stessa ex opinionista del Grande Fratello Vip la quale si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Questo è apparso nelle sue stories:

Hai rovinato un’altra famiglia per una tro*a.

Tuttavia, se Wanda Nara sembra essere davvero sicura di non voler tornare più indietro, al contrario sembra che Mauro Icardi non voglia accettare la separazione. Infatti il celebre calciatore ha creato una serie di post su Instagram con il fine di chiedere perdono alla sua amata. Nonostante i numerosi messaggi Wanda Nara non cambia idea e continua ad ignorarlo.

In una delle ultime foto postate da Mauro Icardi sul suo account social appare la coppia di spalle mentre si stanno per scambiare un tenero abbraccio. Queste sono le parole che si possono leggere nella didascalia:

Grazie amore mio per continuare ad avere fiducia in questa bella famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci soltanto quando ottieni il perdono di chi hai ferito.

Wanda Nara smaschera Mauro Icardi: l’investigatore privato

Secondo alcune indiscrezioni, sul web si vociferava che Wanda Nara abbia ingaggiato un investigatore privato per smascherare Mauro Icardi. Infatti è proprio grazie all’aiuto di quest’ultimo che l’ex moglie di Maxi Lopez ha scoperto il tradimento del suo ex marito con Eugenia Suarez. Come si evolverà la questione tra i due? Non ci resta che scoprirlo!