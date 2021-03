Mediaset rende omaggio alle vittime del Covid-19

Il 18 marzo 2021 è stata la prima giornata internazionale delle vittime del Covid-19. Tutti i programmi e i telegiornali Mediaset hanno contribuito a questo giorno ricordando le vittime del Sars-Cov-2 con un minuto di silenzio. Anche l’Isola dei Famosi ha voluto rendere omaggio alle vittime all’inizio della puntata.

Giovedì 18 marzo 2021 tutti i programmi e i telegiornali Mediaset hanno iniziato rendendo omaggio alle vittime del Coronavirus cominciando le trasmissioni con un minuto di silenzio. Anche l’Isola dei Famosi ha contribuito a questa giornata giornata per ricordare le vittime della pandemia.

Il programma, infatti, è iniziato con il minuto di silenzio che ha provocato la commozione e la tristezza di tutti i presenti in studio. In particolar modo, Ilary Blasi ha fatto una richiesta a tutti gli ospiti. Infatti, proprio a loro la conduttrice si è rivolta chiedendo di alzarsi in piedi per ricordare le vittime dovuto alla pandemia ancora in corso.

É stato un momento di immensa commozione e tristezza, dato che molti degli ospiti hanno vissuto il dramma del virus in prima persona. Tra questi, non è passata inosservata la commozione di Iva Zanicchi. L’opinionista, infatti, ha perso il fratello proprio a causa della Sars-Cov-2.

Poco prima della fine del minuto di silenzio eseguito in tutti gli studi Mediaset, la rete ha mandato in onda lo spot dedicato proprio a questa giornata ‘La memoria non si spegne’ caratterizzato dalle tragiche immagini vissute dall’Italia intera durante il periodo di lockdown dello scorso anno.

Non solo l’Isola dei Famosi ha contribuito a rendere omaggio alle vittime del Sars-Cov-2. Barbara D’urso, infatti, durante l’inizio di Pomeriggio 5 ha voluto contribuire a questa giornata ed ha iniziato la trasmissione con le seguenti parole: