Ilary Blasi in lacrime: “Crudele morire così”

Ilary Blasi piange la scomparsa del suocero Enzo Totti a Verissimo. Ospite nello studio del noto rotocalco pomeridiano, in onda tutti i sabati su Canale 5, la prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi ha confidato a Silvia Toffanin le emozioni provate in famiglia a seguito del terribile lutto.

Ilary Blasi: un vuoto incolmabile

Il papà del marito Francesco Totti si è spento a ottobre 2020, portato via dal Coronavirus. Anche se è raro vedere la presentatrice emozionarsi davanti alle telecamere, la recente perdita ha lasciato un vuoto incolmabile, aggravata ancora di più dalle circostanze, un dolore atroce. Le modalità hanno reso ulteriormente più pesante il fardello da reggere sulle spalle.

Sensi di colpa

Il Covid-19 – ha raccontato Ilary Blasi a Silvia Toffanin – questo fa e continua a fare. Uno non è mai pronto alla perdita di un genitore ma andarsene in tale maniera è davvero crudele, violento.

Non hai neppure il tempo di comprendere, accertartene, non te ne fai una ragione: non sai più nulla, non hai la possibilità di sentirlo, di toccarlo, e ti vengono i sensi di colpa. Ha assistito a ciò che ha provato Francesco. Forse– ha aggiunto la Blasi – bisognerebbe dire ‘ti voglio bene’ più spesso ai genitori.

Commozione in studio

Con Ilary Blasi si è parecchio commossa pure Silvia Toffanin, ugualmente segnata da un recente lutto: la scomparsa della madre, avvenuta qualche mese fa.

Ilary Blasi: le parole di conforto a Silvia Toffanin

Lei e Ilary sono tanto amiche e la romana ha ricordato il periodo in cui si sono confortate a vicenda perché, nello stretto immediato, sono occorsi i tragici eventi. Sia Silvia sia Francesco sono stati fortunati perché sono giunti all’età adulta e i loro genitori li hanno visti crescere, fare figli e realizzarsi. È necessario pensare a quello – ha aggiunto Ilary -, solamente in tal modo si riesce ad andare avanti.