Megan Ria di Amici appare in La Tv dei 101, il nuovo programma di Chiambretti

Ieri sera, 15 marzo 2023, è andata in onda la prima puntata de La Tv Dei 101, il nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti. Nel corso della serata, una celebre concorrente di amici, Megan Ria ha rubato la scena alla trasmissione. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La Tv Dei 101 è il nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti partito mercoledì 15 marzo su Canale 5. L’inedito show coinvolge oltre 100 bambini ed è improntato su Chi Ha Incastrato Peter Pan, lo show storico di Paolo Bonolis. Alla luce di questo, in omaggio alla vecchia trasmissione, uno degli ospiti della puntata di ieri sera è stato proprio il celebre conduttore di Avanti Un Altro.

In quest’occasione, Piero Chiambretti ha mostrato al marito di Sonia Bruganelli la sua vecchia ospitata a Chi Ha Incastrato Peter Pan risalente al 2009 ed è proprio in questo momento che è apparsa Megan Ria. Quest’ultima aveva partecipato al programma di Paolo Bonolis e aveva chiesto a Chiambretti di ballare insieme la pizzica.

Inutile dire che il video in questione ha catturato l’attenzione dei social network. Infatti sono stati numerosi i telespettatori e gli utenti del web che hanno commentato la vicenda. Attualmente, Megan è una concorrente di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, come abbiamo potuto notare, prima di approdare nella scuola più famosa d’Italia, è apparsa nella trasmissione di Paolo Bonolis e all’epoca aveva solo quattro anni. Dunque, la bambina che ad oggi è una famosa ballerina, aveva mostrato talento e successo sin da piccola.

Megan Ria: chi è la ballerina di Amici

Megan Ria è una concorrente di Amici di Maria De Filippi. Classe 2005, è nata Imola da genitori cubani. Sin da piccola ha nutrito una profonda passione per la danza. Le prime apparizioni in televisione risalgono appunto a Chi Ha Incastrato Peter Pan. Di recente è entrata a far parte del corpo di ballo di Battiti Live. Inoltre è appassionata di moda, infatti si dedica come modella a eventi e servizi fotografici.