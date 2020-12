Il 2020 di Meghan Markle e del Principe Harry è stato incredibilmente ricco di soddisfazioni! Nell’ultimo anno la Duchessa del Sussex ha comprato casa a Montecito insieme al marito, ha firmato un sostanzioso contratto con il colosso Netflix, ha preso parte a moltissimi eventi on line insieme a Harry e – talvolta – con la partecipazione del piccolo Archie, ed ha anche lanciato la sua organizzazione di beneficenza Archewell.

Stiamo forse dimenticando qualcosa? Certo! Meghan Markle non smette mai di sorprendere. Nonostante abbia anche affrontato un momento molto doloroso a causa del suo recente aborto spontaneo, la donna non si è fatta abbattere, ed ecco che la troviamo coinvolta in un progetto tutto al femminile, una piccola impresa che produce latte d’avena istantaneo e fortificato.

Il bello di questo progetto sta nel fatto che una parte degli incassi andrà devoluta alle organizzazioni che si battono per la giustizia alimentare negli Stati Uniti.

Meghan Markle investe anche in una Startup al femminile!

Video Credit ET Canada

La piccola startup che ha attirato l’attenzione di Meghan si chiama Clevr Blends. L’azienda è guidata dalla co-fondatrice Hannah Mendoza, e la sua sede si trova – neanche a dirlo – a Montecito (proprio vicino alla casa dei Sussex), e si preannuncia davvero interessante.

La rivista Fortune ha pubblicato una nota che sarebbe stata inviata dalla stessa Markle, dove la Duchessa spiega di aver scelto di investire e sostenere una startup che si pone uno splendido obiettivo:

Questo investimento è a sostegno di un’appassionata imprenditrice che dà la priorità alla creazione di una comunità accanto alla sua attività. Sono orgogliosa di investire nell’impegno di Hannah, nell’approvvigionamento di ingredienti etici e nella creazione di un prodotto che personalmente amo. Credo in lei e credo nella sua azienda.

Non sappiamo esattamente quanto abbia investito la Markle in questa azienda, ma ciò che sappiamo è che l’attrice sa bene come sponsorizzare i prodotti. Non a caso ha inviato un cesto di assaggini a Oprah Winfrey, che su Instagram ha prontamente pubblicato un video mostrando i prodotti Clevr Blends e assicurando che sono davvero ottimi!

Foto da Instagram