Il piccolo Archie, il figlio di Meghan Markle ed Harry, diventerà mai un Principe? Come molti di voi ricorderanno, Meghan ed Harry, orgogliosi genitori del piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, hanno deciso che il loro bambino non avrebbe ereditato alcun titolo Reale.

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno davvero sorpreso il mondo con questa loro scelta, scaturita dal desiderio di fare in modo che il loro bambino potesse vivere una vita lontano dai riflettori e dal clamore che circonda ogni singolo membro della Famiglia Reale.

Nonostante ciò, il sito Express sottolinea che quando il Principe Carlo salirà sul trono, alla morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, il figlio di Meghan Markle avrà automaticamente il diritto di essere chiamato Principe Archie. Ciò perché il bambino sarà nipote di un sovrano regnante, per cui avrà la possibilità di ottenere lo status di Sua Altezza Reale, sempre che lo desideri (aggiungiamo noi).

Meghan Markle ed Harry, il figlio è solo un normale cittadino?

Al momento quello che sappiamo è che sia il Principe Harry che Meghan stanno crescendo il piccolo Archie come un “privato cittadino”, anche se l’esperto reale Richard Fitzwilliams è stato piuttosto chiaro sulla questione:

Archie non è, come a quanto pare a Harry piace pensare, semplicemente un “privato cittadino”. Potrebbe non aver preso il titolo di cortesia di Conte di Dumbarton, ma è settimo in linea di successione al trono e quando Charles diventerà Re, allo stato attuale delle cose, gli verrà concesso lo status di Sua Altezza Reale. Lui è un membro senior della Famiglia Reale.

Archie avrà il diritto di essere nominato Principe in futuro, ma ancora non è affatto chiaro se Harry e Meghan sceglieranno di dargli il titolo. Penso che nessuno dovrebbe avere il potere di obbligare Meghan, Harry o addirittura il piccolo Archie, ad accettare tale titolo.

Nella Famiglia Reale, in passato, ci sono state decisioni diverse per quanto riguarda l’usanza di tramandare i titoli. Mentre molti membri hanno scelto di proseguire per questa strada, tanti altri hanno deciso di non assegnare titoli Reali ai loro figli. Cosa pensate che faranno Meghan ed Harry?

