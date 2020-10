Ancora accuse per Meghan Markle. Anche questa volta a lanciare attacchi contro la donna pare sia Piers Morgan, che proprio qualche settimana fa definì l’ex attrice di Suits la “regina del vittimismo”.

Non ancora soddisfatto delle sue parole, pare che Morgan abbia pensato bene di criticare la Markle anche per ciò che la donna avrebbe dichiarato durante il suo viaggio in Africa insieme al marito Harry.

A detta del giornalista televisivo, la Duchessa (39 anni) non avrebbe avuto un minimo di coscienza nel lamentarsi per la propria situazione poco dopo aver trascorso le sue giornate insieme ad alcune delle persone più povere del mondo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo esattamente.

Video Credit Just Soaps

Le parole di Meghan Markle durante il suo Tour in Africa

Durante il viaggio in Africa, fatto lo scorso anno insieme al marito Harry, Meghan ha rilasciato un’intervista a Tom Bradby per il programma “Harry & Meghan: An African Journey”. In quella particolare occasione, il giornalista chiese alla sua ospite come si sentisse, e la donna ha risposto con molta onestà.

La Markle ha spiegato di essere molto stanca per gli attacchi incassati in un periodo molto particolare della sua vita. Meghan era da poco alle prese con la maternità, e stava cercando di adattarsi al suo ruolo di moglie e membro della Famiglia Reale, per cui ricevere tante critiche non è stato di certo semplice per lei.

Grazie per avermelo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se sto bene,

ha poi concluso la ragazza.

Sebbene per molti le parole di Meghan non siano affatto da criticare, a quanto pare Piers non la pensa allo stesso modo, almeno stando a quanto riportato dal sito Entertainmentdaily!

Ha letteralmente appena trascorso una settimana con alcune delle persone più povere, vulnerabili e maltrattate del mondo, eppure è riuscita comunque a concentrare tutto su se stessa e a dire “Nessuno mi ha chiesto se sto bene “,

avrebbe sbottato il giornalista, affermando che quello che manca a Meghan è un po’ di giusta prospettiva. La Markle – e questo è senz’altro vero – si trova in una posizione privilegiata. Ciò non implica però che le critiche, gli insulti e gli attacchi le scivolino addosso.

La fama non rende impermeabili.

Foto da The Mercury News