Meghan Markle rinuncia al progetto della doppia cittadinanza ed è più felice che mai in America insieme al Principe Harry e ad Archie

Quale sarà la cittadinanza di Meghan Markle? Di certo non quella inglese, almeno non per il momento. Nuove indiscrezioni e news sul Principe Harry e – soprattutto – sulla moglie Meghan! Dopo che la coppia su è trasferita negli Stati Uniti, abbandonando l’Inghilterra, per l’ex attrice è sfumata la possibilità di assumere la doppia cittadinanza (quella inglese e quella americana).

Ma facciamo un piccolo saltellino indietro nel tempo, e approdiamo al giorno in cui Meghan Markle ed Harry si sono sposati. Nel 2018, un portavoce della Duchessa del Sussex aveva fatto sapere che la donna stava progettando di assumere una doppia cittadinanza. Adesso una nuova fonte ha però riferito al Telegraph che Meghan ha “abbandonato i piani” di diventare un cittadino del Regno Unito.

Del resto, la Duchessa si era trasferita dall’Inghilterra agli Stati Uniti lo scorso anno, prima di raggiungere il traguardo dei tre anni di permanenza nel Paese. Meghan si era infatti trasferita nel Regno Unito nel novembre del 2017, e avrebbe dovuto vivere lì almeno fino all’autunno del 2020 per ottenere la cittadinanza. Tutto ciò, come ben sappiamo, non è avvenuto. Ma poi, a giudicare dal video che vi proponiamo qui sotto, dite che Meghan avrebbe davvero ottenuto la cittadinanza?

Video Credit UKTV

Meghan Markle, cittadinanza inglese addio, ma lei è felice anche così!

Meghan ed Harry vivono nella loro casa di Montecito insieme al figlio Archie, che a Maggio compirà ben 2 anni! Tra l’altro, pare anche che la coppia non abbia proprio alcun rimpianto. Lo conferma una fonte vicina a Meghan Markle durante un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight:

Non hanno rimpianti per la loro decisione di allontanarsi dalla vita Reale. Si sentono molto ricompensati dal loro lavoro. Nonostante tutto quello che è successo quest’anno, non si pentono del loro trasferimento negli Stati Uniti.

Fra le maggiori soddisfazioni raggiunte da Harry e Meghan vi è quella di essere diventati economicamente indipendenti:

È sempre stato il loro sogno essere finanziariamente indipendenti e pagare a modo loro. Il 2020 è iniziato con molta eccitazione e attesa. Harry stava finalmente facendo ciò che avrebbe voluto fare da anni, e avere Meghan e Archie con lui era tutto ciò che avrebbe potuto chiedere.

Che dire? Non possiamo che essere felici per la coppia, non vi pare?

Foto da Instagram