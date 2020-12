Archie, il figlio di Harry e Meghan Markle, potrà godere di un diritto che per il momento è negato a suo padre. Come ben sapranno i fan della Famiglia Reale, i membri che fanno parte della Monarchia inglese non hanno la possibilità di esprimere il proprio parere in merito alle questioni politiche. Chi fa parte della Royal Family non solo non ha la possibilità di votare, ma dovrebbe anche mantenersi sempre neutrale sulle questioni politiche.

Pochi mesi fa abbiamo visto Meghan Markle ed Harry rompere questo tabù (l’ennesimo infranto dal Duca e dalla Duchessa del Sussex nell’ultimo anno). La coppia ha infatti esortato i cittadini americani ad andare a votare e a far valere il proprio diritto, sostenendo i valori della democrazia e facendo intendere piuttosto chiaramente a chi sarebbe andato il voto della Markle. Si, solo quello di Meghan, dal momento che anche quest’anno Harry non ha potuto votare.

Non essendo un cittadino americano, il Principe non ha infatti potuto esprimere la sua preferenza durante le scorse elezioni politiche che hanno visto Biden primeggiare sull’ex Presidente Donald Trump.

Meghan Markle, il diritto ancora negato al Principe Harry

Ebbene, questo al piccolo Archie non accadrà. Il bambino – il cui nome completo, per i più curiosi, è Archie Harrison Mountbatten-Windsor – ha la doppia cittadinanza americana-britannica, e quando avrà l’età giusta potrà quindi esercitare un diritto che suo padre non ha ancora potuto far valere, quello di votare ed esprimere il proprio pensiero politico.

Ne ha parlato lo stesso Harry del resto, durante un’apparizione televisiva insieme a Meghan per TIME100. In quell’occasione il Principe ha spiegato:

Durante queste elezioni non potrò votare qui negli Stati Uniti. Ma molti di voi potrebbero non sapere che non ho potuto votare nel Regno Unito per tutta la vita. È tempo non solo di riflettere, ma di agire. […] E’ fondamentale rifiutare l’incitamento all’odio, la disinformazione e la negatività online.

Ebbene, grazie alla sua doppia cittadinanza il piccolo Archie potrà agire e far valere la sua posizione politica, quando sarà il momento.

