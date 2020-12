Meghan Markle e sua madre sono due donne molto diverse, ma non per questo motivo il loro rapporto è meno speciale o solido. A rivelarlo è stata la stessa ex attrice di Suits e moglie del Principe Harry, che in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ha spiegato che proprio Doria Ragland, sua madre, rappresenta senza alcun dubbio una delle più grandi fonti di ispirazione per lei.

In quell’occasione la donna ha ammesso che lei e Doria sono molto, molto diverse su svariati aspetti del loro carattere. La Markle ha raccontato che la sua educazione durante l’infanzia è stata anticonvenzionale. Includeva infatti lunghi periodi di tempo trascorsi sul set televisivo di uno show non esattamente adatto a una bambina.

Si trattava per l’esattezza della serie televisiva “Sposati… con figli” ( Married … With Children). Ai tempi il padre di Meghan Markle, Thomas Markle, lavorava come direttore della fotografia e dell’illuminazione. La serie attirò su di sé molte critiche a causa delle battute sulle donne in sovrappeso e su argomenti scottanti.

Sul set si respirava un’atmosfera talvolta volgarotta, soprattutto per una ragazzina.

Meghan Markle e sua madre Doria, le parole della Duchessa

Ma tornando al rapporto tra Meghan Markle e sua madre, l’ex attrice ha spiegato che Doria è senza dubbio una delle “donne più stimolanti” della sua vita. Ecco cosa ha raccontato la Markle:

Accidenti, ce ne sono così tante … Voglio dire, ovviamente, mia madre! No, mia madre è fantastica, mia madre è … siamo così diverse. È un’istruttrice di yoga e un’assistente sociale, e ha un anello al naso e i dreadlocks. È molto libera di spirito e rilassata.

Meghan appare senza dubbio molto diversa rispetto alla madre Doria, ma con lei sembra avere un rapporto molto stretto e sincero, che ha superato anche gli scandali legati all’uscita della Markle e del Principe Harry dalla Famiglia Reale. Per la Duchessa del Sussex è adesso iniziato un nuovo capitolo importante della sua vita, quello che la vede cimentarsi nel suo nuovo ruolo di mamma del piccolo Archie. E chissà che non prenda qualche piccolo spunto proprio da Doria Ragland!

