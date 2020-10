Meghan Markle è stata criticata ancora una volta. Non è una grande novità, direte voi. Ebbene, a sorprendere è il fatto che questa volta le critiche sono state rivolte contro uno dei discorsi più “condivisibili” della Duchessa del Sussex.

Come i fan di Meghan ben sapranno, circa un mese fa la donna esortò i cittadini americani a prendere parte a uno dei processi democratici più importanti al mondo, andando a votare durante le prossime elezioni.

Invitare la gente ad andare a votare non dovrebbe mai essere considerato un comportamento controverso, ma a quanto sembra se ti chiami Meghan Markle può accadere anche che qualcuno ti critichi per un motivo del genere. Harry e la moglie sono stati infatti accusati di aver voluto “interferire con la politica americana” e di aver detto agli elettori di “rifiutare l’incitamento all’odio, la disinformazione e la negatività online“.

Video Credit The Royal Family Channel

La Duchessa ha persino descritto quelle in arrivo come “le elezioni più importanti della nostra vita“.

La reazione di Meghan Markle alle critiche

In quella particolare occasione, c’è chi ha dichiarato che Meghan Markle dovrebbe ridimensionare i suoi discorsi per il bene del marito Harry.

Ebbene, a quanto pare la Markle sarebbe rimasta senza parole di fronte a critiche di questo tipo. A rivelarlo è stata la coautrice della biografia “Finding Freedom”, l’esperta Carolyn Durand, la quale ha raccontato che la Duchessa ha trovato le critiche “difficili” da digerire. Meghan ritiene che i suoi commenti non siano “diversi” dai messaggi lanciati da altri personaggi pubblici. Perché quindi accanirsi proprio contro di lei?

Meghan pensava di dire qualcosa di relativamente non controverso, ovvero che le persone dovrebbero essere coinvolte e votare,

ha spiegato una fonte vicina alla Markle, aggiungendo che da ora in poi la Duchessa cercherà sicuramente di prestare particolare attenzione al modo in cui si avvicina alla politica, perlomeno durante gli impegni pubblici. Ciò non toglie che dire alle persone di essere coinvolte nel processo democratico non dovrebbe mai e poi mai rappresentare un argomento “controverso”.

Ma perché proprio Meghan ed Harry non dovrebbero parlare di politica? Presto detto! Al momento del Megxit, la coppia si era impegnata a “sostenere i valori di Sua Maestà“. Tradizionalmente i membri della Famiglia Reale non commentano pubblicamente questioni che riguardano la politica, quindi anche questa volta, quello di Harry e Meghan è un gesto di ribellione verso alcune delle più datate tradizioni della Monarchia.

Foto da Singapore Tatler