Meghan Markle difesa dal suo collega: “Orribile quello che gli ha fatto la famiglia reale”

La vita nella famiglia reale non è sempre così semplice. Meghan Markle e il Principe Harry si sono ormai allontanati da quel mondo, la nuova vita in America però, non gli garantisce la pace che meritano.

Soprattutto per la donna che, attualmente, sta anche portando avanti la sua seconda gravidanza dopo il doloroso aborto. Meghan Markle ora, può trovare confronto nei suoi amici di Hollywood.

L’ultima serie tv a cui ha preso parte, Suits, le ha permesso di avere tantissimi amici: quello che sul set era il suo compagno, oggi, è uno dei suoi più cari amici. Patrick Adams ha scritto una lunga lettera ind difesa dell’amaca.

“Meghan Markle e io abbiamo trascorso diversi anni a lavorare insieme a Suits. Fin dal primo giorno è stata un membro entusiasta, gentile, collaborativo, generoso, gioioso e solidale della nostra famiglia televisiva. Lei è rimasta una persona umile mentre guadagnava fama, prestigio e potere. È sempre stata una donna con un profondo senso della moralità e una grande etica del lavoro.“

Poi ha proseguito, spiegando le sue scelte di vita che non dovrebbero mai essere messe sotto accusa:

Si è innamorata e trasferita in un nuovo paese, è diventata un nome familiare in tutto il mondo ed ha iniziato il difficile compito di cercare di trovare il suo posto in una dinamica familiare che nel migliore dei casi può essere descritta come complicata e nel peggiore dei casi, arcaica e tossica.

Poi è arrivato il durissimo attacco al popolo inglese, tra giornalisti e famiglia reale non ha proprio risparmiato nessuno:

Mi ha disgustato leggere l’infinito schifo razzista, calunnioso, clickbaiting vomitato su di lei da tutti i tipi di media in tutto il Regno Unito e nel mondo, ma sapevo anche che Meghan era più forte di quanto le persone pensassero. Ero sicuro che si sarebbero pentiti di averla sottovalutata. E poi è arrivato Archie. E su qualsiasi tipo di pianeta decente sarebbe stato il momento di smettere di fare guerre, ma non viviamo in un pianeta decente e la caccia è continuata.