Meghan Markle: divorzio da Harry? Ecco quanto c’è di vero

Meghan Markle divorzio: quanto c’è di vero secondo voi? Avete indovinato, non molto! I fan della Famiglia Reale, o più esattamente gli amanti del gossip, adorano scoprire curiosità sui personaggi famosi, e un divorzio Royal desta sempre molto clamore, non è vero?

Ebbene, da alcune ore sul web si rincorrono in modo sempre più insistente le voci di un presunto divorzio fra Meghan Markle e il Principe Harry.

Ma quanto c’è di vero in queste voci? Dando un’occhiata alle notizie dall’Inghilterra, quello che appare chiaro è che ancora una volta si parla di una separazione fondata su delle supposizioni. Né Harry né Meghan hanno mai fatto pensare di voler divorziare, ma nonostante ciò, molti “beninformati” sostengono che il Principe non vedrebbe l’ora di tornare a casa, in Inghilterra.

Video Credit The List

Perché Harry dovrebbe divorziare da Meghan Markle?

Pare che Harry si senta spaesato e sconvolto a causa della lontananza dalla sua famiglia, e per questo vorrebbe tornare a Palazzo, dove potrebbe riprendere la vita che ha sempre vissuto. C’è pure chi giura che il bel Principe dai capelli rossi sia pronto a lasciare il figlio Archie in America, pur di tornare dalla sua famiglia.

Che Harry abbia in programma di tornare in Inghilterra è molto probabile. Del resto, sappiamo bene che fra Kate Middleton, Meghan Markle, William e il fratello è tornata la pace già da qualche tempo. Certo, si tratta anche in questo caso di “voci di corridoio”, ma a noi piace pensare che il 2021 abbia portato un po’ di serenità nel travagliato rapporto fra le due famiglie Royal.

Che il giovane Harry abbia intenzione di lasciare la sua casa, la moglie Meghan, il figlio Archie e la sua vita in America ci sembra però un tantino improbabile, soprattutto dal momento che proprio negli Stati Uniti il ragazzo ha cominciato a prendere parte a progetti molto importanti insieme alla moglie.

Ricordiamo che nell’ultimo anno il Principe ha firmato un accordo con Netflix e Spotify e ha inaugurato la sua nuova organizzazione di beneficenza (Archewell). E chissà cos’altro ha in programma per il prossimo futuro!

Voi cosa ne pensate? Harry e Meghan stanno ancora insieme o intendono divorziare?

Foto da Instagram