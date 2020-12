Meghan Markle e il Principe Harry muovono un nuovo passo verso l’indipendenza economica dalla Famiglia Reale. Nei giorni scorsi la coppia ha sorpreso i fan di tutto il mondo annunciando l’arrivo di un nuovo Podcast che debutterà proprio questo mese (non sappiamo ancora la data esatta).

Dopo aver firmato un accordo remunerativo con Netflix, adesso è dunque la volta di Spotify. Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan hanno infatti siglato il loro accordo pluriennale con la piattaforma, dove lanceranno il podcast prodotto in collaborazione con la nuova Archewell Audio (sezione che fa parte della Archewell Foundation, l’organizzazione benefica da poco inaugurata dalla coppia).

Harry e Meghan nuovo podcast: di cosa parlerà la coppia?

Ma di cosa parleranno Meghan ed Harry nel loro podcast? Spotify fa sapere che i due racconteranno storie divertenti e incoraggianti. In fondo, in questo 2020 ne abbiamo davvero bisogno, non vi pare?

Una delle cose di cui io e mio marito abbiamo sempre parlato è la nostra passione per incontrare persone e ascoltare le loro storie. E non importa quale sia la storia, di solito ti aiutano a comprendere la provenienza di qualcun altro e, allo stesso tempo, ti ricordano in qualche modo una storia su di te,

ha raccontato Meghan nel trailer del suo nuovo progetto, non prima di aver preso in giro il marito Harry per il suo adorabile accento “british”.

Video Credit Breaking News

Come i documentari di Netflix, il nuovo podcast del Principe Harry e della moglie vuole dunque offrirci una visione più ampia del mondo, vuole raccontare storie che potrebbero dare una svolta alla nostra vita.

Ed è di questo che si occupa questo progetto: portare avanti diverse prospettive e voci che forse non hai sentito prima e trovare il nostro terreno comune. Perché quando ciò accade, il cambiamento è davvero possibile,

ha aggiunto Harry.

Meghan Markle ed Harry podcast: come possiamo seguirlo?

Semplice! Esattamente come la musica, potrete ascoltare i podcast di Meghan Markle ed Harry su Spotify gratuitamente. Bisognerà solo registrarsi ed il gioco è fatto! A quanto pare il primo incontro con i Sussex riguarderà uno speciale per le vacanze, e racconterà storie di speranza e compassione per celebrare nel miglior modo possibile il nuovo anno.

E se vi state chiedendo per quale motivo Harry e Meghan si sono cimentati in un’impresa del genere, la risposta arriva direttamente dalla coppia:

Quello che amiamo del podcasting è che ricorda a tutti noi di prenderci un momento e di ascoltare veramente, di connetterci l’un l’altro senza distrazioni. Con le sfide del 2020, non c’è mai stato un momento più importante per farlo, perché quando ci ascoltiamo e ascoltiamo le storie gli uni degli altri, ricordiamo quanto siamo tutti interconnessi.

Io non vedo l’ora di ascoltare il primo “episodio” di Harry e Meghan in versione podcaster, e voi?

Foto da Instagram