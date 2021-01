Meghan Markle è di nuovo incinta? La foto non lascia spazio a dubbi

Dopo il grande dolore dell'aborto avvenuto a Luglio, forse Meghan Markle è in attesa di nuovo di un bambino: lo scatto

L’ex Famiglia Reale è pronta ad accogliere un nuovo arrivato? Dalle foto scattate a Meghan Markle sembrerebbe proprio di sì. La moglie dell’ex Principe Harry è stata colta di sorpresa e ha tentato di nascondere un pancino ben sospetto.

L’ex Duchessa, proprio recentemente, ha parlato del grande dolore che li ha colpiti. A Luglio la donna ha avuto un aborto spontaneo, per la prima volta ha infranto il tabù e ne ha parlato apertamente.

Stava cambiando il figlio Archie quando ha sentito una grandissima vita di dolore e, con ancora in braccio il piccolo, si è accasciata a terra. Una perdita che non sarà mai colmabile, ma che forse trova un po’ di consolazione in un’altra gravidanza.

Nessuna notizia ufficiale, ma a riportare lo scoop è il settimanale Gente che mostra in copertina Meghan Markle coperta con un giaccone nero e un pancino ben sospetto.

Proprio quel giaccone così pesante con i 18 gradi di Los Angeles fa pensare che la donna voglia nascondere qualcosa. Inoltre, i fan più attenti, proprio in questo periodo hanno notato tanti dettagli riguardanti la coppia ormai trasferitasi in America. Ora, non ci resta che attendere la conferma ufficiale da parte dei coniugi.

La notizia che ha fatto molto chiacchierare è anche l’imminente viaggio di Kate Middleton e il Principe William negli USA. Per la prima volta infatti andranno a trovare fratelli e cognate.

Sembra infatti che sia tornato il sereno dopo i vari screzi in famiglia. L’attrice e suo marito hanno trovato la loro pace e la loro privacy in America, lontani dalle regole reali.

Inoltre, l’imminente viaggio, fa molto felice anche la regina Elisabetta che, dopo la preoccupazione della pandemia, ha dovuto pensare anche agli screzi tra i due nipoti. Seppellita l’ascia di guerra? Per il momento non è detta l’ultima parola, saranno i fatti a parlare.