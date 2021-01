Meghan Markle e il Principe Harry hanno ancora dei legami con la Famiglia Reale? E a quale condizione potrebbero tornare a lavorare per la Monarchia?

A parlare di questo argomento che appassiona i tantissimi fan del Duca e della Duchessa del Sussex è stato il commentatore Reale Richard Fitzwilliams. Durante una recente intervista rilasciata a Express l’esperto ha infatti spiegato in che modo Meghan ed Harry potrebbero tornare all’ovile della Monarchia.

L’esperto spiega che aver rimborsato le spese affrontate per ristrutturare il Frogmore Cottage non implica che Meghan ed Harry abbiano effettivamente interrotto per sempre i legami con la Famiglia Reale.

Video Credit Sky News

Non direi che ci sia un elemento finale nel pagamento di Frogmore. Avevano intenzione di farlo a rate per un periodo molto lungo. Per quanto riguarda il futuro, tutti passano così tanto tempo a speculare. Hanno mantenuto i patrocini britannici durante questo periodo. La loro casa è decisamente negli Stati Uniti, su questo non c’è dubbio, ma penso che Harry tornerà a breve. Aveva detto che lo avrebbe fatto.

Meghan Markle ed Harry: che ne è del legame con la Royal Family?

Insomma, a detta dell’esperto, il legame fra Harry, Meghan e la Famiglia Reale non è ancora del tutto archiviato. Certo, è vero che la coppia sta portando avanti moltissimi progetti negli Stati Uniti (pensate all’accordo con Netflix, i Podcast su Spotify e l’accordo con l’agenzia per i loro discorsi pubblici).

Inoltre ci sono voci costanti sull’interesse di Meghan per l’attivismo e sul fatto che potrebbe entrare in politica.

Insomma, la strada di Meghan ed Harry sembra portare ben lontano dalle vie del Palazzo, ma finché la coppia manterrà i propri patrocini – spiega l’esperto – ci sono buone possibilità che tornerà a lavorare per (e con) la Royal Family.

In realtà penso che sia solo una questione di tempo. Dubito fortemente che dopo aver percorso tanta strada, la coppia sceglierà di fare dietrofront e di tornare a lavorare sotto l’ala della Famiglia Reale, a meno che quest’ultima non si modernizzi in modo radicale. Voi cosa ne pensate?

Foto da Instagram