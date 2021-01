Quali sono i libri preferiti del Principe Harry e di Meghan Markle? A rispondere a questa domanda ci ha pensato la stessa coppia, che si è lanciata nel nuovo episodio della loro serie di Podcast in compagnia dello scrittore Matt Haig. Autore e giornalista inglese, Haig ha realizzato libri di ogni genere, concentrando la sua attenzione in particolar modo sui lavori che riguardano la salute mentale.

Fra i libri preferiti di Meghan Markle vi sono appunto “Notes On A Nervous Planet” e “Reasons To Stay Alive”, in Italia disponibili rispettivamente con i titoli “Vita su un pianeta nervoso” e “Ragioni per continuare a vivere”.

Il libro di Matt Haig “Notes On A Nervous Planet” si concentra sul modo in cui i social rischiano di esacerbare alcuni problemi di salute mentale, e sul modo migliore per proteggere il proprio benessere in un mondo ormai così irrimediabilmente digitalizzato. Il secondo libro, “Ragioni per continuare a vivere”, tratta del problema della depressione e racconta l’esperienza vissuta dall’autore in prima persona.

Meghan ha rivelato di amare molto il lavoro di Haig. Quest’ultimo ha anche preso parte al Podcast ed ha parlato con il Principe Harry e con sua moglie.

Meghan Markle ed Harry, ospite speciale per il loro Podcast

Durante il programma, lo scrittore ha raccontato di aver sperimentato in prima persona i problemi connessi all’iperdigitalizzazione del nostro mondo moderno:

Ero dipendente dalle notizie e mi sono ritrovato a scorrere e scorrere e a cadere in una sorta di tana del coniglio in versione Covid. Un caro amico di famiglia è morto di cancro. Era il testimone di mio padre. Sono cresciuto con lui. È stato particolarmente doloroso non essere stati in grado di andare al suo funerale perché era letteralmente solo per i parenti stretti.

Purtroppo si tratta di un’esperienza che tante persone hanno dovuto affrontare negli ultimi 10 mesi. Una conseguenza della pandemia che non potremo mai dimenticare.

Ma quali saranno gli altri argomenti che i Sussex proporranno durante i loro podcast? La coppia ha promesso che si concentrerà su questioni che possano in qualche modo migliorare la nostra vita, oltre che intrattenere il pubblico. Verrà concesso spazio a voci e storie differenti, nel tentativo di portare una ventata di speranza e di positività nel mondo.

