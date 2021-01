Per Meghan Markle e Harry, Instagram, Facebook, TikTok e i tanti altri social media del mondo possono decisamente attendere. Da tempo ormai la coppia ha deciso di lasciare i social network. Si, anche a Instagram, che rispetto a Facebook a molti sembra essere probabilmente un ambiente un tantino più “pacifico”. Ebbene, Harry e Meghan non la pensano affatto così.

Di recente la coppia ha spesso espresso il proprio parere in merito ai social e all’ambiente tossico che si è creato nei vari Facebook, Instagram e così via. Per questa ragione, i Sussex chiedono adesso un cambiamento radicale da parte delle grandi aziende tecnologiche. In una recente intervista il Principe Harry ha spiegato che insieme alla moglie ha trascorso tutto il 2020 a creare delle strategie per rendere quello dei social media un ambiente più positivo.

Come riporta il sito Entertainmentdaily, parlando con Fast Company, il ragazzo ha anche spiegato che in questo momento potremmo anche far parte di un “esperimento umano” controllato proprio dalle grandi aziende tecnologiche.

Gli aspetti dello spazio digitale hanno purtroppo manipolato – o addirittura evidenziato – le nostre debolezze e in alcuni hanno tirato fuori il peggio. Noi non vediamo l’ora di far parte dell’esperienza umana, non di un esperimento umano.

Meghan Markle e Harry, su Instagram e gli altri social ora di un cambiamento

In un altro momento della sua intervista il Principe ha spiegato che lui e sua moglie sono stati bersagliati da attacchi e accuse infondate sin da quando si trovavano in Inghilterra. Nella maggior parte dei casi si trattava di molestie molto pesanti, che hanno fatto soffrire sia lui che sua moglie.

Proprio quest’ultima, qualche mese fa aveva scoperto di essere stata la persona più trollata di tutto il 2019. Il che è davvero incredibile, se si considera che per buona parte di quell’anno la Markle stava conducendo una vita più ritirata per via della gravidanza e della maternità.

Ma tornando ai progetti di Meghan ed Harry, pare che la coppia si sia confrontata con esperti del settore nel tentativo di rimodellare la comunità on line in una chiave più positiva. L’obiettivo è quello di creare uno spazio in cui regnino la compassione e la libertà, e non più l’odio e la disinformazione.

