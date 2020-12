Meghan Markle e Harry: come hanno trascorso il Natale?

Come hanno trascorso il Natale Meghan Markle e Harry? Questo è il secondo anno consecutivo che il giovane Principe non incontra la sua famiglia a Natale, e il primo che trascorre insieme alla moglie in America, nella nuova casa di Montecito, in California. Lo scorso anno Harry e Meghan Markle si sono recati in Canada insieme al loro bambino, il piccolo Archie, per prendersi una pausa prima di annunciare la loro intenzione di lasciare la Famiglia Reale.

Quello che hanno celebrato pochi giorni fa è stato dunque il secondo Natale che la coppia a trascorso lontana dagli altri membri della Royal Family. Ma cosa avranno fatto Harry, Meghan ed Archie durante le feste?

A permetterci di dare una sbirciatina alla vita quotidiana di questa bella famiglia ci avrebbe pensato una fonte anonima e – come sempre – molto beninformata, che rivela:

È il secondo Natale di Harry lontano dall’Inghilterra e Meghan vuole assicurarsi che sia speciale per tutti. Stanno creando le proprie tradizioni nella loro nuova casa.

Video Credit Steps Of Sussex

A quanto pare una di queste tradizioni consisterebbe nel decorare la casa tutti insieme, Archie compreso. Pare infatti che i due orgogliosi genitori abbiano permesso al loro bambino di scegliere le decorazioni natalizie da appendere.

Meghan Markle ed Harry, la cartolina di Natale che divide i fan

Per alcuni è a dir poco adorabile, per altri un vero e proprio scivolone, perlomeno in termini di stile ed eleganza. Di cosa stiamo parlando? Della cartolina di Natale che Harry e Meghan Markle hanno pubblicato per mandare i loro auguri ai fan.

L’immagine ritrae Harry, Meghan, Archie e dei loro due cani, Pula e Guy. Come potete vedere si tratta di una foto modificata. Sembra che a realizzarla sia stata la stessa madre di Meghan Markle, Doria Ragland.

La foto originale della famiglia è stata scattata a casa loro all’inizio di questo mese dalla madre della Duchessa. Il piccolo albero di Natale, compresi gli ornamenti fatti in casa e altre decorazioni, sono stati scelti da Archie, e l’albero verrà ripiantato dopo le vacanze,

ha fatto sapere una fonte vicina alla coppia. Che dire? A me la foto di Natale di Harry e Meghan piace abbastanza, ma avrei preferito uno scatto meno “ritoccato”. Voi cosa ne pensate?

Foto da Instagram