Ah l’amore! Cosa non si fa per conquistare la persona amata! C’è chi si finge un Principe per far breccia nel cuore della Lei dei propri sogni, e c’è invece chi nasconde il proprio status, come ha fatto il Principe Harry! Fonti beninformate raccontano che il marito di Meghan Markle avrebbe seguito l’ex attrice su Instagram utilizzando un profilo falso, o più precisamente un account segreto, che il ragazzo utilizzava solo per seguire la sua fiamma e poche altre persone (perlopiù amici stretti e organizzazioni di beneficenza).

Come i fan di Meghan Markle ben ricorderanno, la donna era molto attiva sui social prima di sposare Harry. Prima di entrare a far parte (seppur per un brevissimo periodo) della Famiglia Reale, Meghan era conosciuta per il suo ruolo di Rachel Zane nella serie Suits, e curava la sua pagina Instagram e il blog The Tig, dove la ragazza pubblicava contenuti in merito alla sua vita, viaggi, ricette e tanto altro.

In quel periodo, Harry seguiva la ragazza dei suoi sogni attraverso l’account Instagram privato e segreto.

Meghan Markle e Harry, così è cambiato il rapporto con i social

Video Credit CNN

Tutto è finito però nel 2018, con l’ingresso di Meghan a Palazzo. La Markle ha dovuto chiudere tutti i suoi profili, dal momento che i soli account consentiti per un membro della Famiglia Reale sono quelli ufficiali Instagram e Twitter, gestiti tra l’altro dai team di social media delle loro famiglie.

Il resto è storia. Meghan ed Harry hanno inaugurato la loro pagina @SussexRoyal, che in un solo giorno ha raggiunto più di 1,9 milioni di follower. L’account ha avuto però vita breve, dal momento che è stato chiuso nel luglio 2020, dopo che i Sussex hanno dato le loro “dimissioni” da membri Senior della Famiglia Reale.

Da allora Meghan ed Harry non hanno più aperto account social personali. La stessa Markle ha spiegato di aver preso questa decisione per una questione di “autoconservazione”.

Ho fatto la scelta personale di non avere alcun account, quindi non so cosa c’è là fuori, e per certi versi questo è utile per me,

ha raccontato quest’anno la moglie di Harry. Quest’ultimo ha tra l’altro confermato di pensarla allo stesso modo. Harry d’Inghilterra è ben consapevole dei pericoli che internet (e il mondo dei social in particolare) rappresenta, e non ha fatto mai mistero del suo obiettivo di sradicare l’odio dal web.

Foto da Instagram