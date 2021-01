Meghan Markle e Harry: quando torneranno in Inghilterra?

Il Principe Harry e Meghan Markle torneranno mai in Inghilterra? Certo che si! A rispondere a questa domanda (un quesito che di certo nonna Elisabetta, William e il resto della Royal Family si saranno posti un paio di volte nell’ultimo anno) sono state fonti vicine alla coppia, secondo cui Harry e Meghan potrebbero proporre un’estensione dell’accordo formulato dopo il famoso Megxit. Pare che Harry abbia intenzione di tornare a Londra proprio per sigillare il nuovo accordo.

Vogliono stipulare un patto più permanente per continuare come Reali non lavoratori in California, nonostante i grandi contratti con Netflix e Spotify.

I beninformati spiegano che la coppia farà presto delle videochiamate amichevoli con i Reali anziani, prima che Harry torni in Inghilterra per parlare con loro faccia a faccia. Sappiamo già che il periodo di “prova” stabilito dalla Regina (in accordo con i Sussex) terminerà il 31 Marzo. Ma cosa accadrà dopo quella data?

Gli assistenti Reali studieranno attentamente gli accordi con Netflix e Spotify, che secondo quanto riferito valgono rispettivamente £ 100 milioni e £ 30 milioni, per assicurarsi che soddisfino “i valori di Sua Maestà”.

Pare inoltre che Harry e Meghan abbiano intenzione di mantenere il loro patronato Reale, e che il Principe non voglia rinunciare ai suoi ruoli militari.

Video Credit Channel 5

Per ottenere tutto questo, sarà però necessario sciogliere una volta per tutte le ostilità. Come spiega il biografo reale Andrew Morton, Covid permettendo, la coppia intende tornare in Inghilterra per festeggiare i 95° compleanno della Regina e i 100 anni del Principe Filippo (che si celebreranno rispettivamente ad Aprile e Giugno).

Meghan Markle: torna la quiete dopo la tempesta?

Le cose sembrano essersi calmate. Harry è stato in contatto con la Regina più spesso di quanto si pensi. Ma alcune cose devono essere sistemate di persona. Avranno bisogno di alcune settimane. Ciò potrebbe essere fatto dopo Aprile, a seconda del Covid. Se Harry ha avuto un vero rimpianto, è stato il modo in cui ha annunciato la sua intenzione di fare un passo indietro. Ha spinto la Regina e suo padre in un angolo e ha reso tutto molto più drammatico,

ha spiegato il biografo Reale, secondo cui però oggi il Principe è più felice che mai. Il ragazzo vive infatti alla luce del sole, lontano dalle formalità del palazzo Reale. In fin dei conti – assicura Morton – questo è ciò che ha sempre sognato.

La frattura tra i due fratelli sta guarendo. È stato un buon anno e un brutto anno: casi giudiziari, paparazzi e, la cosa più difficile, Meghan che ha abortito. Ma il Covid ha riunito la famiglia e ha costretto Meghan ed Harry a rallentare e a pensare.

Da ora in poi quindi ogni rapporto dovrebbe essere molto più amichevole, e noi, beh, non possiamo che sperare che sia davvero così!

Foto da Instagram