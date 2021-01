Meghan Markle e Harry torneranno in Inghilterra per prendere parte al centesimo compleanno del Principe Filippo

Spegnere 100 candeline è un’impresa non da poco, e il Principe Harry e Meghan Markle di certo non vorranno mancare al grande evento che vedrà protagonista il Principe Filippo! Volete conoscere le ultime news su Meghan Markle e il suo adorato (e adorabile) maritino Harry? Ebbene, a quanto pare la coppia avrebbe intenzione di tornare in Inghilterra per celebrare il compleanno di nonno Filippo, il marito della Regina Elisabetta, che a Giugno compirà la straordinaria età di 100 anni.

In molti negli ultimi mesi si sono chiesti se i Sussex parteciperanno all’evento, ed a quanto pare la risposta a questa domanda è si! Il Principe Harry e sua moglie saranno presenti alla celebrazione del 100° compleanno del Principe Filippo, che si terrà il 10 giugno 2021.

Tra l’altro, il calendario della Famiglia Reale è davvero molto ricco di eventi e impegni che Meghan ed Harry dovranno necessariamente rispettare. I Sussex sembrerebbero molto scortesi se perdessero alcuni degli eventi in programma, primo fra tutti – naturalmente – il compleanno del Principe Filippo.

Meghan Markle e Harry tornano in Inghilterra, ma il Principe Filippo non vuole festeggiare

Ma a proposito del festeggiato, cosa avrà intenzione di organizzare la Famiglia Reale per un evento tanto importante? A quanto pare nulla di particolarmente eclatante.

Pare infatti che il Principe non voglia fare nulla di straordinario per il suo compleanno. A prescindere dalla presenza di Harry e Meghan, il Duca di Edimburgo non vuole saperne di festeggiare. C’è chi, per questa ragione, lo ha definito un “celebrante riluttante“.

Non vuole avere niente a che fare con tutto questo. Diciamo solo che abbiamo un celebrante piuttosto riluttante. Non puoi fare qualcosa se qualcuno non vuole che venga fatta.

La portata dei festeggiamenti dipenderà tra l’altro anche dalla pandemia in corso. In base alle restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus, la Famiglia Reale potrebbe infatti scegliere di festeggiare il compleanno in privato, come è già accaduto per Kate Middleton pochi giorni fa.

