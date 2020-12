Se il Principe Filippo fosse stato più giovane, la ‘questione Meghan Markle‘ sarebbe stata gestita in maniera ben diversa. Ne è certa Ingrid Seward, e a quanto si racconta, ne sarebbe sicuro lo stesso Principe Filippo, il marito della Regina Elisabetta che, giunto ai suoi 99 anni di età, questa volta ha pensato fosse più corretto e salutare non intromettersi troppo negli affari che riguardavano il nipote Harry e la sua nuova mogliettina.

La Seward ha raccontato che, se fosse stato più giovane, il Principe Filippo avrebbe sfidato la decisione di Meghan Markle ed Harry di abbandonare i loro ruoli di membri senior della Famiglia Reale. Di certo avrebbe cercato di esercitare la sua “influenza” e di far “ragionare” il nipote.

Non avrebbe permesso al Duca di Sussex di vedere quanto era sconvolto. Se il Principe Filippo fosse stato più giovane, sarebbe stato più influente. Avrebbe detto a Harry: “Sei sicuro di sapere cosa stai facendo? Sai a cosa stai rinunciando? Non puoi avere un piede nel palazzo e l’altro piede fuori. Devi prendere una decisione e non voglio che te ne pentirai’.

Video Credit NewLNGvision

Sarebbero state queste le parole che il Duca di Edimburgo avrebbe pronunciato, nello strenuo tentativo di difendere l’onore della Monarchia, rappresentata da sua moglie, la Regina Elisabetta, e da ogni singolo membro della Famiglia Reale.

Meghan Markle: cosa sarebbe successo se il Principe Filippo fosse stato più giovane?

Del resto, lo stesso Filippo rinunciò a molte cose per proteggere l’istituzione in cui crede così fermamente, per cui era chiaro sin dall’inizio che difficilmente sarebbe riuscito a comprendere non solo il comportamento di Meghan Markle, ma anche e soprattutto quello di suo nipote Harry, al quale – in tempi non sospetti – consigliò tra l’altro di evitare di sposare un’attrice.

Ad oggi il Duca ritiene che lo “scandalo Meghan Markle” abbia arrecato molti danni alla Monarchia. Ciò anche per via del modo in cui i Sussex hanno annunciato le loro intenzioni, scavalcando in un certo senso l’autorità della Regina.

La Ingrid suggerisce che il Principe Filippo è rimasto davvero molto ferito dal comportamento del nipote. Voi cosa ne pensate? Se il Principe fosse stato più giovane, Meghan ed Harry avrebbero agito diversamente?

Foto da Instagram