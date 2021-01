Meghan Markle ed Harry porteranno alla rovina il Principe William?

Meghan Markle e Harry si stanno svendendo e stanno portando alla rovina il Principe William e Kate Middleton. Nonostante la pace ritrovata fra le due coppie Reali, c’è ancora chi sostiene che in realtà i Sussex stiano solo cercando di rubare terreno a William e Kate. A sostenerlo, in particolar modo, pare sia stato il biografo reale Duncan Larcombe, autore di diverse biografie sul Principe Harry.

Secondo Larcombe, i Sussex sono la coppia Royal più svenduta di sempre, e ciò potrebbe nuocere al benessere della monarchia, e in particolar modo al futuro lavoro di William e Kate.

Durante un suo intervento a “The Royal Beat” di True Royalty, Duncan ha commentato la scelta di Meghan ed Harry di allontanarsi dalla Famiglia Reale per proteggere la propria privacy. A detta del biografo (e a pensarla come lui sono moltissime persone), la coppia aveva però ben altre intenzioni:

Ora sappiamo di cosa si tratta. Le prove ci sono. È stata la più grande svendita Reale nella storia della famiglia. Quello che Harry e Meghan hanno fatto negli ultimi 12 mesi è stato gettare dei semi che rappresenteranno una potenziale catastrofe per la Famiglia Reale.

Video Credit City Dreamer

Meghan Markle e Harry causeranno la rovina della Famiglia Reale?

Ma per quale motivo il percorso di Meghan Markle e del Principe Harry dovrebbe portare al crollo della Monarchia? Presto detto:

Quando 50 milioni di persone guardano la chat di Harry sullo yogurt biologico o qualunque cosa voglia promuovere, e 5.000 persone guardano suo fratello – il Principe William, il futuro Re – prendere parte a un impegno Reale, inauguarre un supermercato a Hemel Hempstead o altro, è allora che diventa un problema.

C’è da dire che in questo caso, il problema non è causato da Harry e Meghan. Al loro posto avrebbe potuto esserci qualsiasi altra celebrità, e il risultato sarebbe stato lo stesso, non vi pare?

Non contento, Duncan si è scagliato anche contro le intenzioni benefiche della coppia, assicurando che in realtà Meghan e il suo Principe sono spinti da interessi che vanno ben oltre la generosità:

Sono coinvolti soldi, quindi non è una cosa di beneficenza.

Voi cosa ne pensate di queste affermazioni? Davvero Meghan ed Harry porteranno alla rovina il Principe William?

Foto da Instagram