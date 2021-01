Meghan Markle ed Harry, show comico in vista per la coppia: nuovi aggiornamenti sui progetti della coppia Reale

Per Meghan Markle ed Harry c’è un Tv Show comico in arrivo? I pettegoli giurano di si, e i maligni sono già pronti a ridere del nuovo progetto. Pare infatti che il Duca e la Duchessa del Sussex siano stati recentemente derisi da un critico, dopo aver appreso la notizia che la coppia sta considerando di lanciare i propri spettacoli comici.

Ma quanto c’è di vero in quanto abbiamo appena letto? Dunque, quel che sappiamo è che Meghan e Harry si sono impegnati attivamente per costruire quello che ha tutta l’aria di essere un vero e proprio impero mediatico. Hanno firmato un contratto con il colosso Netflix, hanno lanciato la loro serie di Podcast su Spotify, hanno inaugurato il loro sito di beneficenza Archewell, e poi?

I progetti di Meghan ed Harry (o – perché no – “Merry”) sono ancora molti. La Markle, ad esempio, ha da poco finanziato un progetto tutto al femminile, una startup lanciata da un’impresa che produce latte d’avena istantaneo e fortificato.

Video Credit Entertainment Tonight

Insomma, la coppia Royal sembra non si sia fermata neanche per un secondo durante il 2020! Ebbene, apprendiamo oggi che Meghan Markle ed Harry starebbero valutando la possibilità di produrre spettacoli.

Meghan Markle ed Harry produrranno uno show comico?

Durante un’intervista rilasciata al Sun, un insider avrebbe raccontato:

L’approccio di Meghan e Harry alle loro ambizioni televisive è sempre stato serio, ma è difficile immaginarli mentre escono con il prossimo Only Fools and Horses.

Ma cosa sarà Only Fools and Horses? Abbiamo cercato la risposta per voi! Si tratta di una serie comica che è stata trasmessa dalla BBC fra il 1981 e il 2003. La serie – come di certo avrete intuito – ha ottenuto un vasto successo in Inghilterra.

Ma tornando a Meghan ed Harry, quello che sappiamo al momento in realtà è che il Duca e la Duchessa hanno depositato documenti di protezione del marchio per Archewell Productions. I documenti sarebbero stati presentati il mese scorso, e proteggono il diritto della coppia di produrre “film cinematografici, serie televisive e video” di ogni genere.

Insomma, fra qualche tempo potremmo ritrovarci tutti su Netflix o chissà dove a guardare drammi o thriller, o anche cartoni animati realizzati dal Principe Harry e dalla Duchessa Meghan!

Foto da Instagram