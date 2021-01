Meghan Markle e Harry: di cosa parleranno nei loro podcast?

Di cosa parleranno Meghan Markle ed Harry nel loro nuovo Podcast su Spotify? Da pochissime settimane il Duca e la Duchessa del Sussex hanno lanciato il loro programma “Archewell Audio“, ed hanno già attirato moltissimi ascoltatori. La coppia ha recentemente parlato di libri e salute mentale, ed ha in serbo un calendario ricco di novità e curiosità interessanti. Ma di cosa parleranno esattamente?

La risposta a questa domanda arriva dal Sun, che ha fatto sapere che Meghan ed Harry intendono realizzare Podcast scaricabili, programmi audio e audiolibri, toccando argomenti che vanno dagli eventi di attualità all’istruzione, scienza, letteratura, uguaglianza razziale e di genere, ambiente, emancipazione giovanile, salute fisica e mentale e altri argomenti di interesse generale.

Insomma, pare che i Sussex abbiano in serbo un nutrito numero di puntate per il loro podcast e per i tanti altri progetti che bollono in pentola! La coppia produrrà infatti anche CD e audiolibri, organizzerà spettacoli dal vivo, contenuti per siti Web, applicazioni, webcast e tanto altro.

Meghan Markle è inarrestabile: i progetti per il 2021

Impossibile non notarlo: Meghan Markle si sta dimostrando davvero inarrestabile! Con la Archewell e Archewell Foundation – organizzazione creata insieme al marito, il Principe Harry – l’ex blogger ed ex attrice si è mossa anche per ottenere una protezione legale, grazie alla quale potrà scrivere romanzi di narrativa e saggistica.

Ma i Sussex non perdono di vista uno dei loro principali obiettivi: migliorare il mondo. Per questa ragione la coppia ha fatto sapere che la loro organizzazione di beneficenza intende offrire sostegno alimentare nelle zone disastrate. Meghan ed Harry avrebbero dunque unito le forze con il World Central Kitchen, un’organizzazione che fornisce pasti e aiuti alle persone vittime delle catastrofi naturali nel mondo.

Che dire? Ancora una volta non possiamo che apprezzare il lavoro della coppia. Meghan ed Harry stanno dimostrando un grande impegno e molta forza di volontà. Siamo davvero curiosi di scoprire quali altri progetti sforneranno nei prossimi mesi!

