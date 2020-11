Meghan Markle ed Harry torneranno in Inghilterra se Donald Trump dovesse vincere le elezioni? Alcuni pensano che questa eventualità sia molto concreta, ma in realtà la risposta a questa domanda potrebbe essere no. Durante gli ultimi mesi, sia Meghan che Harry hanno espresso opinioni politiche che hanno lasciato ben poco spazio alle interpretazioni.

La coppia ha partecipato a un video per celebrare l’annuncio delle 100 persone più influenti secondo Time Magazine nel 2020, e durante quella speciale occasione l’ex Principe e sua moglie hanno rilasciato delle dichiarazioni molto forti. I coniugi hanno innanzitutto invitato il popolo americano a votare alle prossime Elezioni USA, ma non è tutto!

Nonostante non abbiano fatto alcun riferimento esplicito a Donald Trump, Meghan ed Harry hanno infatti fatto intendere che il loro appoggio andrà ai Democratici.

Attraverso il video, Harry ha infatti raccontato:

Per questa elezione non potrò votare qui negli Stati Uniti. Ma molti di voi potrebbero non sapere che non ho mai potuto votare nel Regno Unito durante la mia vita. […] Quando il male supera il bene, che ce ne rendiamo conto o no, per molti si erode la capacità di avere compassione e la nostra capacità di metterci nei panni di qualcun altro. Perché quando una persona guadagna consensi con la negatività online, gli effetti si fanno sentire in modo esponenziale. È tempo non solo di riflettere, ma di agire.

Meghan Markle ed Harry contro odio e negatività on line

Il nostro Harry sembra aver preso molto a cuore le elezioni che si terranno fra pochissimi giorni. Durante il suo discorso, il ragazzo ha anche esortato tutti quanti a dire “no” all’incitazione all’odio, alla disinformazione e alla negatività online. Le parole pronunciate dal ragazzo sono state interpretate come un sottile richiamo a Trump e alla sua politica. Alla luce di ciò, molte persone si sono dunque chieste cosa faranno Harry e Meghan Markle se l’attuale Presidente verrà rieletto.

A rispondere a questa domanda è il sito Express, secondo cui, di fronte a una vittoria di Trump, i Sussex potrebbero rimanere senza dubbio molto delusi. Tuttavia difficilmente la coppia prenderà in considerazione l’idea di tornare in Inghilterra.

Del resto, è in America che Meghan Markle ed Harry hanno “costruito” la loro prima casa, ed è sempre in America che hanno fondato la loro nuova organizzazione benefica, Archewell. Alla luce di ciò, appare chiaro che la coppia non sta valutando l’idea di lasciare gli Stati Uniti, non per il momento almeno!

Foto da Instagram