Nuove rivelazioni in arrivo sul conto di Meghan Markle! Piers Morgan, presentatore e giornalista britannico, ha deciso di rivelarci qualche altro pettegolezzo in merito al rapporto fra la Markle, Harry, William e Kate Middeton.

Per chi non lo conoscesse, dovete sapere che ultimamente Morgan ha rilasciato non poche dichiarazioni contro l’ex attrice di Suits e CSI Meghan Markle, definendola la “principessa del vittimismo” e attaccandola per le frasi pronunciate dalla donna durante un suo viaggio in Africa.

In quella particolare occasione la Markle aveva semplicemente ammesso di aver avuto non poche difficoltà a sopportare le aspre critiche ricevute dai media e dai cittadini britannici, soprattutto durante il periodo della sua gravidanza.

Video Credit Kate Middleton & The Queen

Ebbene, a quanto pare nei giorni scorsi il giornalista sarebbe tornato all’attacco, dichiarando che in realtà Meghan non sopportava che il Principe Harry dovesse “suonare il secondo violino” di Kate e del Principe William. In sostanza la Markle non avrebbe accettato la “gerarchia reale”. L’ex attrice sarebbe stata gelosa del prestigio di Kate e William, e al tempo stesso non avrebbe sopportato il ruolo di “ruota di scorta” di Harry.

Che sia davvero questo il motivo del clamoroso Megxit che ha scosso le fondamenta della Monarchia inglese lo scorso anno?

Kate Middleton e Meghan Markle: cosa hanno fatto durante la pandemia?

Morgan ha anche commentato che Kate Middleton e Meghan Markle si sono comportate in modo molto differente durante la pandemia ancora in corso. Il presentatore ha infatti elogiato il comportamento di Kate e William, che da molti mesi stanno dando il loro sostegno al popolo britannico, sia attraverso incontri on line che attraverso delle visite di persona.

L’uomo sostiene però che Meghan Markle non ha fatto altrettanto.

Penso che il modo in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono comportati durante la pandemia è stato in netto contrasto con i Sussex, e con loro grande merito. Capiscono cosa devono fare. Pensavo che anche Harry lo avrebbe capito, ma non ha alcun interesse nei confronti dei doveri reali.

Come avete potuto notare, Morgan è stato piuttosto critico nei confronti di Meghan, nonostante i due fossero amici un tempo. Come cambiano le cose!

Foto da RSSIng