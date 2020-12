Meghan Markle ed Harry famosi come delle rock star, e la Royal Family non ci sta: ecco perché la coppia è stata allontanata

Il Principe Harry e Meghan Markle sono pian piano diventati due rockstar in versione Royal, ed è per questa ragione che la Famiglia Reale ha deciso di tagliarli fuori. La loro sola presenza avrebbe infatti rischiato di oscurare non solo il Principe William e Kate Middleton, ma la stessa Regina d’Inghilterra.

Sarebbe questa la ragione che avrebbe spinto la Royal Family a togliere sempre più spazio a Meghan ed Harry, e sarebbe sempre questa la ragione che avrebbe spinto i Sussex ad abbandonare i loro ruoli di membri Senior della Famiglia Reale e a vivere una vita lontana dal Palazzo.

A spiegare come sono andate le cose è stato Robert Lacey – autore del libro Battle of Brothers e consulente storico della serie Netflix The Crown – secondo cui il divario fra il Principe William e il Principe Harry affonda le radici in eventi accaduti molti anni fa, quando i due Principi erano molto giovani e i loro ruoli cominciavano a delinearsi in maniera sempre più netta e chiara.

Il sistema Reale britannico può essere molto crudele, ed è particolarmente crudele con i membri “di riserva”. Harry si è reso conto da adolescente di essere diventato il giullare di corte, il numero due.

Questa non è la prima volta che un “fratello minore” della Famiglia Reale affronta problemi di questo genere. Già in precedenza la Principessa Margaret – sorella minore della regina – e il Principe Andrea – fratello minore di Carlo – hanno sperimentato sulla loro pelle il peso che deriva dall’essere il “numero due” della Famiglia Reale.

Vengono visti dagli occhi del pubblico come compagni di giochi, come co-protagonisti dell’erede. E qual è il loro destino? Essere spinti lungo la linea della successione quando arrivano i bambini, quando arrivano i matrimoni. Ci sono stati problemi con Margaret. C’erano problemi con Andrew. E ora abbiamo la stessa cosa con Harry.

Con Harry e Meghan Markle, qualcosa è cambiato

Tuttavia, rispetto a quanto accaduto con la Principessa Margaret e con il Principe Andrea, Meghan ed Harry hanno portato con sé una sorta di cambiamento.

Meghan Markle si è infatti rivelata una vera forza della natura, un’ex attrice che si è costruita da sola, che con il suo carattere forte e le sue convinzioni ha ispirato e trasformato Harry, aiutandolo a comprendere che non doveva necessariamente adattarsi alla strada tracciata per lui dalla Famiglia Reale. Poteva scegliere di vivere secondo le proprie regole. Ed è ciò che ha fatto.

Ebbene, proprio questo essere delle “rock star” della Famiglia Reale avrebbe causato non pochi dissapori a Corte. La Regina, William, Kate Middleton e Carlo non potevano permettere che un’ex attrice attirasse tutta l’attenzione su di sé.

Oltretutto, il Duca e la Duchessa del Sussex si sono anche rifiutati di seguire molte tradizioni Reali (a cominciare da quella secondo cui il loro avrebbe dovuto essere un ruolo di secondario). Ciò ha causato malcontento a Buckingham Palace, spingendo i membri del Palazzo a cercare di sconfiggere la nuova coppia nascente.

