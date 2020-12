Meghan Markle vuole mettere in ombra Eugenie: i segnali che lo indicano

Meghan Markle ed Harry stanno cercando di mettere in ombra un particolare membro della Famiglia Reale. No, ci stiamo riferendo a Kate Middleton, e neanche al Principe William. Stiamo parlando in realtà di un membro un tantino meno in vista, ma pur sempre ben noto tra i fan della Royal Family!

Si tratta della Principessa Eugenia, figlia di Andrea, Duca di York e della famosa Sarah Ferguson. Pare che Eugenia, nipote della Regina Elisabetta, abbia avuto qualche piccolo problemino proprio a causa di Meghan Markle e Harry!

Ma cosa sarà accaduto esattamente? A spiegarlo ci pensano i commentatori Reali, e in particolar modo la redattrice di Vanity Fair Katie Nicholl, secondo cui la prima volta che i Sussex hanno messo in ombra Eugenia è stato in occasione del matrimonio della Principessa.

Meghan Markle ed Harry: quando misero in ombra la Principessa Eugenia

Secondo i commentatori, la Principessa e il suo allora fidanzato, Mr Jack Brooksbank, si frequentavano da molti anni e avevano in progetto di sposarsi. Nel 2018 però, il matrimonio di Harry e Meghan dovette avere la precedenza. In fin dei conti, il Principe era pur sempre un membro di spicco della Famiglia Reale. Fissando i due matrimoni in date ravvicinate, nessuno avrebbe degnato della minima attenzione il grande giorno di Eugenia e Brooksbank.

Ecco perché il matrimonio della figlia di Sarah Ferguson dovette slittare, dando la precedenza a quello fra Harry e Meghan! Si vocifera che, nonostante tutto, Andrea si sia fatto letteralmente in quattro per dare il giusto risalto alle nozze della figlia, facendo pressioni anche sulla BBC affinché trasmettesse la cerimonia. Cosa che a quanto pare non avvenne.

I Sussex oscurano la Principessa Eugenia: si tratta davvero di una coincidenza?

Ma questa non è la sola volta in cui i Sussex hanno lasciato l’amaro in bocca alla Principessa. Il giorno dopo le nozze fra Eugenia e Jack Brooksbank, avvenuto nell’ottobre del 2018, Harry e Meghan decisero di fare un lieto, quando attesissimo (probabilmente non dalla sposa) annuncio! La coppia ha infatti rivelato di essere in attesa del primo figlio!

Diciamo che la data scelta per annunciare la gravidanza non è stata esattamente l’ideale per Eugenia e il marito, che a distanza di poche ore dal loro grande giorno, hanno dovuto condividere l’attenzione dei media con i Sussex.

Quell’evento è stato in qualche modo oscurato quando, solo un giorno dopo, Harry e Meghan hanno annunciato pubblicamente che stavano aspettando il loro primo figlio. È chiaro che hanno condiviso quella notizia con amici di famiglia stretti durante il matrimonio stesso. È comprensibile che sia stato sconvolgente per la Principessa Eugenie,

ha raccontato la Nicholl, alle cui parole si aggiungono quelle dell’autore reale Tom Quinn, secondo cui la mossa di Harry e Meghan non sarebbe semplicemente una coincidenza.

Insomma, anche questa volta c’è del torbido a corte! Fateci sapere cosa ne pensate delle strane coincidenze che riguardano Harry, Meghan e la Principessa Eugenia!

