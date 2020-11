Meghan Markle ha fatto aprire gli occhi al Principe Harry, e proprio per questo lui e il fratello, il Principe William, si sarebbero allontanati. Sono in arrivo nuove rivelazioni su una delle famiglie più chiacchierate del mondo. No, non stiamo parlando dei Kardashian, ma di una famiglia ben più aristocratica e complicata, ovvero quella Reale d’Inghilterra.

Da mesi ormai i fan della Royal Family osservano con genuina curiosità il rapporto fra il Principe Harry e il Principe William. I due fratelli sono infatti ai ferri corti per una lunga serie di motivi. Moltissime persone hanno additato Meghan Markle come la causa principale della crisi tra i fratelli, e secondo il biografo reale Robert Lacey, proprio l’arrivo dell’ex attrice nella vita di Harry potrebbe effettivamente aver provocato non pochi cambiamenti a Palazzo.

A detta di Lacey, pare infatti che Meghan abbia praticamente aperto gli occhi al marito. La donna gli avrebbe fatto notare come, nonostante lui e William si comportassero allo stesso modo, nessuno osava mai criticare il futuro erede al trono. Pian piano Harry si rese sempre più conto di non essere trattato in modo equo, e l’arrivo di Meghan è stato cruciale in questo processo.

William ed Harry in crisi anche prima di Meghan Markle

Lacey spiega che William e Harry avevano molti amici in comune, e che spesso andavano alle feste insieme. Tuttavia, la reputazione di William non veniva mai messa a rischio o in discussione, mentre Harry era sempre bersagliato da pettegolezzi e critiche di ogni genere. Eppure i due ragazzi si comportavano in modo molto simile!

Certo, William era ben consapevole del diverso ruolo che avrebbe assunto in futuro, e lo stesso valeva per Harry. Sin dalla prima infanzia, i due Principi sapevano bene che uno sarebbe diventato Re, mentre l’altro non avrebbe mai raggiunto una simile posizione.

L’impegno del Principe William al dovere e alla Corona potrebbe persino aver interferito nella sua relazione con il Principe Harry,

ha spiegato Lacey, aggiungendo che l’arrivo di Meghan ha solo fatto incrinare ancor di più il già difficile e delicato rapporto fra i due ragazzi. Voi cosa ne pensate? Le cose staranno davvero così? Possibile che i due fratelli, che tutti apprezzavano per il loro legame forte e sincero, in realtà avessero tanti scheletri nell’armadio?

