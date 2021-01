Meghan Markle e il Principe Harry sono di nuovo sotto attacco. A scagliare nuove accuse contro la coppia è stato ancora una volta Piers Morgan, giornalista e personaggio televisivo inglese che, nel corso degli ultimi mesi, ha lanciato varie frecciate e veri e propri attacchi contro il Duca e la Duchessa del Sussex.

Ma cosa avrà avuto da ridire, questa volta, il giornalista inglese? Presto detto!

Come rivela il sito Express, il personaggio avrebbe chiesto alla Regina d’Inghilterra di rimuovere i titoli Reali alla coppia. Dal momento che Harry e Meghan non sono più membri Senior della Royal Family, e che non svolgono più lavori e incarichi per conto della Corona, secondo Morgan non meriterebbero più i titoli Reali che ancora possiedono.

Per questa ragione il giornalista ha esortato la Regina a rimuovere tali titoli prima della “revisione” prevista per il mese di Marzo, quando le sorti dell’ormai gelido rapporto fra i Sussex e la Famiglia Reale saranno definite una volta per tutte.

Video Credit Sussex daily news

Meghan Markle ed Harry sono solo due perdigiorno? Nuove accuse contro la coppia

Ma quali saranno state le parole di Morgan nei confronti della coppia? Beh, non sono state esattamente lusinghiere, su questo potete scommetterci!

Penso che siano una coppia di insulsi piccoli perdigiorno che sfruttano i loro titoli Reali per un enorme guadagno commerciale, pur non facendo nessuno dei doveri che essere un membro della Famiglia Reale comporta. È spudorato, vergognoso e la Regina dovrebbe impedirgli di farlo rimuovendo loro i titoli.

Insomma, a detta del giornalista la coppia starebbe sfruttando in modo vergognoso la Famiglia Reale, e tutto per un mero tornaconto personale. Voi cosa ne pensate? Le cose staranno davvero così o magari si tratta dell’ennesima interpretazione distorta della realtà?

Del resto, questa non è la prima volta che Meghan ed Harry vengono attaccati per i motivi più impensabili. Proprio pochi giorni fa la coppia è stata accusata di aver usato Archie solo per pubblicizzare il nuovo Podcast su Spotify. Il motivo di tale accusa? Il bambino ha augurato “felice anno nuovo” al termine del programma! Non pensate anche voi che le accuse contro la coppia stiano un tantino degenerando?

Foto da Instagram