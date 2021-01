Meghan Markle, Harry si è sentito scioccato e isolato in California

Vivere in California con Meghan Markle è stato scioccante per il Principe Harry? Le solite fonti beninformate giurano di si. L’anno della pandemia è stato difficile e complicato per tutti noi, anche per il bel Principe dai capelli rossi!

A raccontare i retroscena della sua vita in California ci ha pensato una fonte vicina al giovane Principe, che durante un’intervista rilasciata a People ha spiegato che il marito di Meghan Markle si sarebbe sentito “scioccato e isolato” in California.

Ora, vivere lontano dalla propria famiglia, nel bel mezzo di una pandemia, deve essere senza dubbio molto difficile e triste, quindi possiamo certamente comprendere lo stato d’animo del ragazzo, non vi pare?

Video Credit ET Canada

Ma vediamo cosa ha riportato la fonte beninformata in merito alla delicata questione:

È stato incredibilmente isolante per Harry, essere così lontano da casa quando tutto questo stava accadendo. È stato un anno davvero difficile per lui. La maggior parte delle persone si adegua alla propria vita lentamente, ma per lui tutto è successo subito. Tutto ciò che ha sempre conosciuto è sparito, e adesso ha costruito il suo intero futuro intorno a Meghan e a suo figlio.

Meghan Markle ed Harry faranno pace con la Royal Family?

E dopo un anno di diatribe, pettegolezzi e liti mai confermate né da una parte né dall’altra, pare proprio che Harry stia per fare pace con la Famiglia Reale. Si vocifera anzi che la pace sia già scoppiata, grazie a zoom, videochiamate e altri strumenti che, se da un lato stanno portando la società moderna a un progressivo isolamento, dall’altro riescono anche a riunire gli affetti più cari.

I disaccordi familiari tendono a perdere calore con la distanza e il tempo. Loro sperano che il 2021 possa essere un momento di guarigione non solo per il mondo ma anche per la loro famiglia,

ha infatti spiegato la fonte. In attesa di poter riabbracciare William, Kate e il resto della famiglia Reale, Harry e Meghan continuano a godersi la loro amorevole casetta, con tanto di piscina, teatro e sala giochi! Non ci rimane che attendere ulteriori sviluppi!

Foto da Instagram