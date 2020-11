Meghan Markle incinta per la seconda volta. La notizia non è ancora ufficiale, questo va detto, ma più passano le ore e più stiamo convogliando in quella direzione. Ormai le voci sulla sua gravidanza bis sono insistenti e sembra che l’annuncio arriverà a breve. La dolce attesa sarebbe solo in parte una sorpresa. Difatti, in diverse uscite pubbliche l’ex attrice e il marito Harry hanno confermato l’intenzione di voler allargare la famiglia.

Meghan Markle e il Principe Harry avrebbero rinunciato all’udienza

Chi ne parla sono fonti particolarmente vicine ai duchi di Sussex ma non solo. Delle ultime ore l’annuncio stando a cui Meghan Markle e il secondogenito di Lady Diana avrebbero rinunciato all’udienza in tribunali per “questioni riservate”. A fornire ogni dettaglio in merito il portale The List. Comunque sia la donna avrebbe pure un impegno alquanto importante, dove se la vedrebbe in aula contro il Mail on Sunday che nel 2019 pubblicò una lettera privata spedita al padre Thomas.

Accuse di sessismo a Buckingham Palace

Una questione aperta che meriterebbe adeguata attenzione per potersi chiudere in tempi relativamente stretti. Ma ad oggi sarebbe stata nuovamente posticipata per cause che sembrano riguardare da vicino Meghan e Harry.

A prescindere dalla veridicità o meno dell’informazione raccolta, la Markle è finita al centro di alcune polemiche che lei stessa avrebbe sollevato. Difatti, di recente ha aperte accusato Buckingham Palace di sessismo.

Frizioni con la monarca

Frizioni con la Regina Elisabetta che forse l’arrivo di un nuovo, piccolo erede potrebbero far finire totalmente nel dimenticatoio. L’ascia di guerra per ora non sarebbe stata sotterrata. Chissà a quali sviluppi assisteremo…

Meghan Markle: le tempistiche sono una coincidenza?

Dunque, il periodo si profila come piuttosto caotico, e ciò giustificherebbe quanto pubblicato sul settimanale Oggi, ossia che i duchi di Sussex starebbero aspettando momenti più propizi per confermare o meno il pettegolezzo sulla presunta maternità. Intanto, il processo avrebbe dovuto tenere luogo l’11 gennaio 2021 e il rinvio sarebbe protratto non prima del 15 ottobre 2021. Giusto uno slittamento di nove mesi: possibile che le tempistiche siano una banale coincidenza?