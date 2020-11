Votare è un diritto fondamentale, uno dei più importanti, e questo Meghan Markle lo sa molto bene. Nelle scorse ore la Duchessa del Sussex ha infranto un altro tabù, l’ennesimo, facendo una cosa che molte persone danno per scontata, ovvero far sentire la propria voce attraverso il suo voto.

Se fai parte della Famiglia Reale però, questo importantissimo diritto non è poi così scontato. I membri della Royal Family infatti non votano da generazioni, e come se questo non bastasse, chi fa parte della Monarchia inglese non può neanche esprimere le proprie opinioni in merito a questioni politiche.

Lo sanno bene Kate Middleton, il Principe William e lo stesso Principe Harry, che di recente ha mostrato un certo rammarico perché quest’anno non avrà la possibilità di votare, aggiungendo di non aver mai avuto, in effetti, questa possibilità durante tutta la sua vita.

Meghan Markle sul diritto di voto: “Non bisogna mai darlo per scontato”

Proprio qualche settimana fa la stessa Meghan Markle, durante un incontro on line, aveva esortato tutti i cittadini americani a far sentire la propria voce e a sostenere i valori della democrazia attraverso un gesto semplice ma di un’importanza enorme: andare a votare.

Votare è incredibilmente importante. Le persone non ricordano quanto sia stato difficile ottenere il diritto di voto. Lo danno per scontato. Ma guardo mio marito, per esempio: non ha mai potuto votare. Il diritto di voto però non è un privilegio, è un diritto in sé e per sé,

ha spiegato Meghan Markle, suscitando con le sue parole l’indignazione da parte dei membri della Famiglia Reale. Questi ultimi avrebbero addirittura preso le distanze da tali affermazioni, dichiarazioni che, dal mio punto di vista, sono assolutamente condivisibili e che dovrebbero anzi essere apprezzate. Del resto, Meghan Markle ha fatto storcere non pochi nobili nasi nelle ultime settimane con le sue dichiarazioni.

Ed ecco dunque che, ancora una volta, la Duchessa dello scandalo infrange un altro tabù. E così facendo si guadagna la simpatia di tante persone che ritengono obsolete alcune delle regole “imposte” alla Royal Family. Voi cosa ne pensate?

