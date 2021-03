Meghan Markle, le parole del fratello Thomas a Live-Non è la D’Urso

Dopo l’intervista rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle a Oprah Winfrey, la corona inglese si è ritrovata al centro di molte polemiche, soprattutto dopo le accuse di Meghan rivolte alla famiglia reale. Il colloquio con Oprah Winfrey è uno degli argomenti più trattati nelle varie parti del mondo, Anche in Italia dove, a Live-Non è la D’urso, è stato ospitato Thomas, il fratello di Meghan Markle.

Thomas Markle jr, dunque, ha rilasciato delle dichiarazioni shock riguardo sua sorella Meghan. Non ha speso dunque belle parole nei confronti di Meghan, intervenendo in collegamento nel programma di Barbara D’Urso e scagliandosi contro sua sorella.

Thomas Markle jr considera sua sorella Meghan una bugiarda. E alla domanda di Barbara D’urso su quale sia stata la bugia più grande raccontata da Meghan, l’uomo risponde con queste parole:

Credo che dovrò scegliere le accuse razziste. Sicuramente ci sono state delle cose ingigantite all’interno del palazzo. Le opinioni di una singola persona, sentite dietro le porte origliando, sono solo dei commenti, che poco hanno a che vedere con la razza. Meghan non sembra la ragazza che ho visto crescere e ho conosciuto. Non so se è stata veramente lei a dire questa cosa oppure no.